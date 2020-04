NCIS, anticipazioni del 17 aprile: scopriamo insieme la trama e gli episodi della 17esima stagione in onda da stasera su Rai Due dalle 21:20

Nuovi cambi di programma per i palinsesti Rai, che nelle ultime settimane si sono dovuti adeguare ai cambiamenti che la nostra società sta vivendo in un momento storico così difficile. Molti sono stati gli spostamenti che la rete ha dovuto attuare per permettere di poter dare spazio sia all’informazione, sia allo svago delle famiglie che sono costrette a rimanere in casa. La prima serata del sabato sera ha lasciato lo spazio ai programmi d’informazione sul coronavirus, cancellando quella che era la vecchia programmazione di Film e Serie Tv, come quella di NCIS. La serie tv più amata al mondo è arrivata alla sua 17esima edizione e a poco più di 4 settimane dal suo inizio a Febbraio ha dovuto chiudere i battenti per lasciare spazio all’informazione. Adesso che il venerdì di Rai Due è libero, il palinsesto ha deciso di proporre i nuovi episodi della serie, bruscamente interrotta, ripartendo dall’episodio 5, lasciato in sospeso. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà nella puntata di questa serie e quali saranno le sorti della serie tv.

NCIS, anticipazioni del 17 aprile: trama ed episodi 17esima stagione

Stasera NCIS ripartirà dalla puntata numero cinque della 17esima stagione.

Un brutto risveglio – episodio 5: La squadra di Gibbs viene contattata per indagare su un omicidio di cui è accusato un marine. Si tratta dell’assassinio di Jo Coftez, un uomo alquanto bizzarro che di professione era ammaestratore di corvi. Dell’omicidio è stata accusata il Caporale Laney Alimote, poiché nel frigorifero della donna viene rinvenuta l’arma con cui è stato ucciso l’uomo. Il caporale Laney soffre di una grave forma di insonnia prova a scagionarsi dicendo che dopo tanto tempo, proprio la notte dell’omicidio era riuscita a dormire, grazie ad una seduta di ipnoterapia. Ovviamente la squadra inizierà ad indagare e verranno alla luce delle oscure verità.

Per la sesta puntata di questa stagione dovremmo aspettare venerdì 24, sempre su Rai Due a partire dalle 21:20.

