The Rookie, anticipazioni del 17 aprile: scopriamo la trama e il cast della seconda stagione in onda da stasera su Rai Due dalle 22:10

Stasera tornano le serie tv, che fino ad ora erano state bloccate a causa del coronavirus. Molte di queste serie erano infatti state cancellate per lasciare spazio ai programmi d’informazione per il covid 19. Ma da stasera ci saranno dei nuovi cambiamenti per i canali del palinsesto Rai. In prima serata torneranno infatti la nuova stagione di NCIS dalle 21:20 e poi The Rookie dalle 22:10. Una serata ricca di adrenalina quella che si prospetta. Entrambe le serie tv sono di genere poliziesco, la prima ambientata nella base della Marina a Washington, la seconda invece nel quartier generale della polizia a Los Angeles. In entrambi i casi si tratta di prime tv, mentre per NCIS vedremo la 17 stagione, iniziata a febbraio e poi interrotta bruscamente a causa dell’arrivo del Covid 19, per Rookie andrà in onda la seconda serie. Andiamo quindi a scoprire la trama del primo episodio di questa seconda stagione e il cast.

The Rookie, anticipazioni 17 aprile: trama e cast della seconda stagione

Sul piccolo schermo vedremo ancora le avventure dell’agente recluta John Nolan, che a 45 anni decide di lasciare la sua vita da imprenditore edile per poter ricominciare una nuova vita a Los Angeles come recluta della polizia.

Impatto – Episodio 1: L’episodio inizia con un salto temporale di due settimane, successivamente l’incidente di Bradford. Le reclute Nolan, Chen e West vengono a conoscenza degli esiti degli esami di addestramento e West resosi conto di aver avuto il punteggio minore inizia a rimuginare sulle sue aspettative di carriera. Nel frattempo Nolan continua a frequentare l’ex agente dell’FBI, Jessica, seppur iniziando a nutrire dei dubbi nei confronti della donna. D’altro canto anche Lopez e Wesley vanno a convivere, seppur con qualche difficoltà di adattamento. Gli agenti iniziano ad indagare su un gruppo di malviventi che travestiti da falsi agenti intendono rapinare un furgone carico di armi, soldi contraffatti e droga. Fortunatamente Lucy e Tim riescono a sventare il piano criminale.

Cast: