Antonella Elia a ruota libera dopo il GF Vip: “La più falsa della Casa era…”; le parole dell’ex concorrente del reality non sono passate inosservate.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da dieci giorni, ma i protagonisti del reality sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Che, ogni giorno, sono incollati ai social dei loro concorrenti preferito. Usciti dalla Casa, infatti, i vip si sono riappropriati dei cellulari e sono tornati nel mondo social. Per la gioia dei fan, che possono seguirli costantemente, tra post, stories e dirette Instagram. Tra i concorrenti più amati di questa edizione c’è senza dubbio lei, Antonella Elia, l’unica donna giunta in finale insieme alla vincitrice Paola Di Benedetto. Ed è proprio durante una diretta sulla pagina ufficiale del settimanale Chi che la Elia si è lasciata andare a molti commenti sui suoi ex coinquilini. Alcuni dei quali non sono certo passati inosservati. Alla domanda: “Chi era la più falsa della casa?”, Antonella non ha avuto dubbi! Scopriamo le sue parole.

Antonella Elia a ruota libera dopo il GF Vip: “La più falsa della Casa era Licia Nunez”, ecco il motivo

Antonella Elia è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 4. Nella Casa, non tutti sono andati d’accordo con la showgirl, ma una cosa è certa: Antonella è una che le cose non le manda a dire. E, anche fuori dalla Casa, la concorrente sembra continuare per questa strada. Intervistata attraverso il profilo Instagram di Chi, la Elia ha commentato alcuni dei suoi ex coinquilini al GF Vip, non risparmiando parole molto forti. Nei confronti di Patrick Ray Pugliese, ad esempio. Ma non solo. Alla domanda secca del giornalista su chi fosse stato il concorrente più falso nel reality, Antonella risponde così: “Licia!”. E la motivazione è molto chiara: “Ha usato tattiche, ha immaginato di usare argomentazioni, si avvicinava alle persone al momento opportuno…è stata una piccola stratega”. Parole forti quelle rivolte a Licia Nunez dalla Elia, che aggiunge: “Non le è servito a molto.. O un poco le è servito, invece di uscire alla seconda settimana, è uscita dopo. Un poco le è servito aver programmato tutto.”

Insomma, anche se il GF Vip è terminato, i dissapori tra alcuni concorrenti non sembrano proprio essere cessati. E voi, che idea vi siete fatti di Licia Nunez? Siete d’accordo con le parole di Antonella Elia?