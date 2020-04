Chef Bruno Barbieri, il cambio di look che fa impazzire i followers: “Come andrà a finire?” il simpaticissimo video su Instagram

In questo periodo di quarantena molte delle cose che prima per noi erano normali, adesso non possono esserlo e più, e tra queste c’è sicuramente l’uscire per prendersi cura di se. Barbieri, Parrucchieri, estetiste, qualsiasi centro di cura estetica è stato costretto a chiudere in questo periodo di quarantena e non sono ovviamente pochi coloro che si lamentano per i tagli ormai ingestibili, le ricrescite bianche o le unghie lunghissime e non più curate come sempre. C’è chi ovviamente è in grado di fare tutto da se e magari possiede anche un minimo di attrezzatura per poterlo fare e chi invece è stato colto totalmente alla sprovvista. Sono soprattutto gli uomini che portando nella maggior parte dei casi i capelli lunghi, stanno soffrendo le forbici del proprio parrucchiere di fiducia. Ci sono alcuni, come nel caso di Che Barbieri che decidono di sopperire a questo problema in maniera autonoma, vediamo come!

Chef Bruno Barbieri, cambio di look: “Come andrà a finire?”

Lo Chef Bruno Barbieri, diventato famosissimo in Italia con i programmi di cucina a cui ha partecipato, come Masterchef, oppure come ‘4 Hotel’, in questo periodo di quarantena, sta approfittando per tener compagnia ai suoi followers facendo ciò che ovviamente è nelle sue corde: cucinare. Lo Chef sta infatti utilizzando il suo profilo Instgram Ufficiale per poter tenere compagnia agli italiani, proponendo loro delle ricette semplici e facilmente cucinabili, anche per le mani meno esperte. Il suo profilo pullula, infatti, di Instagram tv in cui spiega passo passo i piatti più appetitosi che si possano sognare in questo periodo. Ma stasera abbiamo visto qualcosa di decisamente diverso… Lo chef si è trasformato da Barbieri a Barbiere! L’uomo stanco dei capelli ormai diventati disordinati e ingestibili, ha deciso di darci un taglio. Con tanta cura si è registrato mentre con forbici e rasoio ha deciso di dare una bella spuntata ai capelli.

E’ partito ovviamente da un bello shampoo, poi con il rasoio elettrico ha rasato a zero i lati della nuca e con le forbici ha dato una spuntata al ciuffo. Si è passata poi alla messa in piega e a una goccia di gel. Che dire, questo chef è davvero pieno di sorprese!