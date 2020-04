Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, ha annunciato: “La scelta del test sierologico avverrà entro il 29 aprile”

L’Italia inizia a respirare dopo oltre quaranta giorni di buio totale. L’emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio il nostro paese, che risulta essere uno dei più colpiti al mondo. Superate le ventimila vittime, centinaia di migliaia di contagi e alcune zone ancora in pericolo. La curva dei contagi, però, ha avviato una lenta decrescita e per il paese si avvicina la fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. Riapriranno le prime attività, dopo la riapertura delle librerie e dei negozi d’abbigliamento per bambini, e terminerà gradualmente la quarantena ‘forzata’. In concomitanza con la fase 2 potrebbe esserci anche il famoso test sierologico, nel quale attraverso un prelievo del sangue del paziente si ricercano gli anticorpi contro il Sars-Covid-2.

Coronavirus, le parole di Arcuri sul test sierologico

Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Covid-19, oggi ha parlato ampiamente di test sierologici. Nel punto stampa in Protezione Civile, Arcuri ha dichiarato: “Non ci sarà nessuna trattativa privata ma solo una gara veloce e trasparente. Ci aspettiamo che la solidarietà vinca sul profitto e che le aziende ci chiedano un prezzo molto basso, lasciatemi dire simbolico”. Nelle ultime ore, infatti, sono circolati prezzi esorbitanti legati ai tanto agognati test e addirittura alcune cliniche romane sarebbero finite al vaglio dell’Antitrust. Il commissario straordinario poi ha aggiunto che la scelta avverrà in prossimità dell’inizio della fase 2 e di conseguenza entro il 29 aprile. Il bando di gara dovrebbe prevedere una prima richiesta di 150 mila test, cui potrebbe seguirne un’altra con altrettanti test. Arcuri poi ha concluso: “Faremo una sperimentazione in alcune aree del Paese e in tempi ravvicinati sarà messa in campo”.

Riguardo alla speculazione sul prezzo delle mascherine, invece, il commissario straordinario ha dichiarato: “Per contrastarla abbiamo due strategie: mettere sul mercato il piu’ ampio numero di mascherine gratis e, prestissimo, fissare un prezzo massimo di vendita”.