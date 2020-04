Coronavirus, sport all’aperto e jogging lontano da casa consentiti dal 4 maggio: l’ipotesi e cosa potrebbe accadere in Italia a partire dal mese prossimo.

A partire dal 4 maggio 2020 sarà possibile fare sport e jogging all’aria aperta e lontano da casa? La risposta a questa domanda potrebbe essere si. La decisione finale spetta al governo e dipenderà dall’andamento dell’epidemia nelle prossime settimane, ma il sottosegretario Pierpaolo Sileri ha anticipato che questa potrebbe essere una delle misure da adottare per iniziare a dare maggiore libertà di movimento ai cittadini. Ecco quanto si apprende dal sito Ansa.it.

Coronavirus, sport all’aperto e jogging lontano da casa: cosa potrebbe accadere in Italia a partire dal 4 maggio 2020

Palestre e centri sportivi sono state tra le prime attività a dove chiudere a causa dell’emergenza Coronavirus. E, a quanto pare, l’apertura delle suddette attività è ancora lontana, nonostante la ‘fase 2’ in Italia sia sempre più vicina. Ragion per cui,a partire dal 4 maggio 2020, potrebbe essere consentito ai cittadini italiani di fare jogging o sport all’aria aperta, anche lontano da casa. Ad anticipare la possibile decisione, il sottosegretario Pierpaolo Sileri, che sottolinea come dare l’ok allo sport all’aperto possa consentire alle persone di fare attività fisica, considerando, appunto, che le palestre difficilmente riapriranno a breve. “Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini e la soluzione possibile è questa, considerando anche il senso di responsabilità delle persone”, spiega Sileri stando a quanto si apprende dal sito Ansa.it. I cittadini, infatti, saranno sempre tenuti ad essere responsabili, mantenendo le dovute distanze e rispettando le regole per evitare eventuali contagi.

Dal 4 maggio, inoltre, come anticipato dal ministro Vincenzo Spadafora in una lettera al mondo degli sportivi, potrebbero ripartire anche gli allenamenti individuali degli atleti, rispettando ovviamente le norme di sicurezza individuate dalle autorità sanitarie e gli organismi scientifici .