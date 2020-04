Cosa fare la sera per dormire bene e svegliarsi riposati: cinque consigli

Cosa fare prima di dormire per assicurarsi un sonno ristoratore e senza incubi? Cosa fare per non soffrire di insonnia?

In questo particolare periodo storico che stiamo vivendo, molti di voi si saranno accorti di come sia difficile riuscire a dormire bene. La notte siamo preda di incubi, oppure non riusciamo mai ad addormentarci e continuiamo a rigirarci nel letto senza trovare pace. Purtroppo, o per fortuna, è un condizione in cui non siamo soli. Cosa possiamo fare prima di andare a dormire per assicurarci un sonno ristoratore? E soprattutto, ci sono dei consigli o degli esercizi da seguire e mettere in pratica per addormentarsi subito e bene?

Consigli per dormire bene: attenzione al cibo

Girovagando nel web abbiamo trovato moltissimi consigli e ne abbiamo raccolti alcuni tra i più affidabili e sicuri. Come prima cosa, ricordate che per dormire bene dobbiamo dare un’occhiata all’alimentazione. Come riporta Grazia, infatti, mangiare troppo o troppo poco sono due comportamenti entrambi sbagliati che inficiano sulla qualità del nostro sonno. Evitare caffé, té o cioccolato prima di andare a letto poi è anche un’ottima idea perché sono alimenti stimolanti ed eccitanti che possono rendere complicato il sonno.

Cosa fare prima di addormentarsi

Sempre come riporta Grazia, ma sono tantissimi i giornali e i medici che sostengono questa tesi, bisognerebbe dire addio al telefonino, al tablet e al pc almeno due ore prima di andare a letto. Staccare proprio il cervello diciamo. Questo perché andiamo a stimolare troppo le nostre funzioni cognitive e ritardiamo la secrezione della melatonina che è fondamentale per dormire bene. Il top sarebbe quindi mettersi a letto e leggere un bel libro, che ci prenda e ci appassioni molto, in modo da smettere di pensare al lavoro, al virus, ai problemi, tuffarsi in un mondo di fantasia e rilassarsi.

Come placare l’ansia prima di dormire

Altro consiglio arriva invece da gqitalia che sottolinea come, se siete persone ansiose che hanno un po’ la mania del controllo, un modo per dormire bene la notte potrebbe essere “assecondare questa paura”. Cosa vuole dire? Significa che se siete persone che hanno bisogno di avere la giornata organizzata il giorno dopo per poter dormire tranquilli allora dovreste farlo. Prima di andare a dormire mettete nero su bianco tutte le vostre esigenze e necessità. Fate un ordine delle cose che dovete fare e quando sentite di avere la situazione in pugno, orari compresi, vedrete che sarete più rilassati e potrete dormire meglio.

Esercizi di respirazione e meditazione per dormire bene

Altro consiglio su cosa fare prima di andare a dormire la sera per addormentarsi e dormire bene riguarda la meditazione e gli esercizi di respirazione. Se, infatti, siete persone molto ansiose, probabilmente vi sarete trovati ad avere anche il respiro corto e sentire l’ansia salire in maniera spasmodica. Per riuscire a dormire bene e non essere colti dal panico in queste situazioni il consiglio di Starbene è quello di fare un po’ di meditazione e alcuni esercizi di respirazione. Se chiedete ad uno psicologo o al vostro medico di fiducia, vedrete che troverete anche delle meditazioni guidate da poter seguire e, facendo qualche semplice esercizio di respirazione, cadrete addormentati senza nemmeno accorgervene.

Gli orari in cui andare a dormire

In ultimo attenzione poi agli orari. Soprattutto in questo momento storico in cui siamo bloccati a casa e trascorriamo tutte le giornate uguali, è importante non perdere il ritmo. Dovremmo cercare di svegliarci sempre alla stessa ora e andare a dormire sempre alla stessa ora.

Questo perché andiamo ad abituare il nostro corpo ad una routine e questo ci aiuta anche a favorire l’addormentamento la sera.