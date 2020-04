Il Castello Delle Cerimonie, la dieta di Davide Gaetano: ha perso 65 chili

Davide Gaetano, Il Castello Delle Cerimonie: la dieta che ha fatto per perdere 65 chili.

In questi giorni quarantena la televisione e alcuni programmi televisivi ci tengono molta compagnia. Nel palinsesto tv troviamo ampio spazio all’informazione, ma anche ampio spazio al divertimento e all’intrattenimento con programmi come Il Castello Delle Cerimonie. Si tratta di uno show molto simpatico, ormai in onda da svariate stagioni, che racconta di matrimoni strani, eccentrici e molto divertenti che si svolgono proprio nella tenuta di Donna Imma, il Castello La Sonrisa.

La trasformazione di Davide Gaetano

Nelle puntate, accanto a Donna Imma, nipote del defunto proprietario Don Antonio Polese, troviamo molti personaggi come il marito, il nipote, lo zio Sabatino e il caposala, Davide Gaetano. Proprio lui, ultimamente, ha fatto parlare di sé perché, guardando le sue foto sui social ci si è resi conto che lo sguardo era lo stesso, ma c’era qualcosa di diverso. Cosa? Semplice è dimagrito. Davide Gaetano il gigante buono del Castello Delle Cerimonie, ha perso infatti 65 chili. Una decisione, quella di rimettersi in forma, desiderata proprio per piacere personale, nessun problema fisico. Solo la lungimiranza di amare il proprio fisico e se stessi.

Davide Gaetano, dieta: come ha fatto a perdere 65 chili?

Sui social, quando si era mostrato super dimagrito aveva accompagnato le foto con didascalie esplicative come: “Non è tardi per cambiare vita”, ma un dimagrimento così rapido non è legato solo a tanta attività fisica e buon cibo e quindi in molti hanno supposto che Davide Gaetano abbia fatto la sleeve gastrectomy, ossia un intervento di restrizione delle stomaco. Come riporta Fanpage infatti nei commenti alle foto qualcuno allude proprio a questa operazione il che fa pensare che ci sia stato un intervento chirurgico di mezzo.

Invece sembra proprio che non sia così. Davide Gaetano ha perso 65 chili in due anni: ha seguito una dieta molto precisa e lo ha fatto con grandissimo rigore e forza di volontà. Insomma, ci si è messo veramente di impegno per tornare ad essere in forma e per tornare ad amare il suo corpo. Ma di che dieta si tratti, purtroppo, non ci ha mai informato!