Diletta Leotta, balletto in mini shorts con Scardina: il ‘buongiorno’ è così

Diletta Leotta, balletto in mini shorts con il fidanzato Daniele Scardina: il ‘buongiorno’ della coppia è davvero particolare, ecco il video pubblicato su Instagram.

Diletta Leotta è davvero amatissima dal suo pubblico e particolarmente seguita anche sui social, dove spesso e volentieri condivide momenti della sua quotidianità. Bellissima e dal fisico a dir poco spaziale, la conduttrice non ha problemi a mostrare sul suo profilo Instagram anche momenti di vita privata, soprattutto in questo periodo in cui l’emergenza Coronavirus la costringe, come tutti, a trascorrere molto tempo in casa. La conduttrice si divide tra lo smart working e le faccende domestiche e si dedica in modo particolare anche alla cucina, prendendo ‘per la gola’ il suo fidanzato Daniele Scardina, che sta trascorrendo questo periodo insieme a lei. I due ormai non si nascondono più e la conduttrice sta pubblicando sempre più spesso storie Instagram in cui è presente anche il suo compagno, con cui sta insieme ormai da diversi mesi. I video della coppia sono imperdibili, compreso l’ultimo che la Leotta ha condiviso con i suoi followers, in cui lei e ‘King Toretto’ si cimentano in un ballo di coppia in cucina, dando così il loro ‘buongiorno’ ai fan: ecco le immagini da urlo.

Diletta Leotta, balletto in mini shorts con Daniele Scardina: il ‘buongiorno’ della coppia è così, video imperdibile

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono ormai una coppia a tutti gli effetti e stanno trascorrendo insieme questa quarantena, condividendo di tanto in tanto dei video che li ritraggono insieme a divertirsi o ad allenarsi. Le ultime storie Instagram pubblicate dalla conduttrice sportiva li vedono ancora una volta insieme, appena svegli e pronti a dare il loro ‘buongiorno’ ai tantissimi followers di Diletta. Nei video che ha postato sul suo profilo, infatti, la conduttrice è in cucina ed è ancora visibilmente assonnata, quando viene presa in maniera molto coinvolgente dal fidanzato, che comincia a ballare con lei sulle note di una ‘Salsa’. Il video è imperdibile ed è difficile che l’occhio non cada anche sul look di Diletta, che consiste in un paio di shorts particolarmente corti, che lasciano scoperte le sue bellissime gambe.

Tra giravolte e passi di danza, Diletta e Daniele sorridono e si divertono, regalando un momento di spensieratezza anche ai tantissimi followers che li seguono e soprattutto mostrando tutta la loro complicità di coppia.