Diletta Leotta tinge i suoi capelli: ‘Sono disperata’, cosa ha combinato

Diletta Leotta si improvvisa parrucchiera e decide di tingere i suoi capelli: ecco come la conduttrice sportiva ha cambiato il suo look.

In tempo di quarantena, si sa, bisogna arrangiarsi come meglio si può. E lo sa bene Diletta Leotta. Che, in totale assenza di parrucchieri per l’emergenza Coronavirus, ha deciso di cambiare look in modo del tutto autonomo. Come raccontato in diversi nostri articoli, sono tantissimi i personaggi pubblici che hanno deciso di fare qualcosa ai loro capelli in questo periodo. A partire da Paola Barale. Fino ad Hilary Duff e Bruno Barbieri. Questa volta, però, è il turno della bellissima e giovanissima conduttrice sportiva di Sky. Che, pochissime ore fa, è intervenuta sul suo canale social ufficiale per informare i suoi sostenitori di essere completamente disperata per quanto è accaduto ai suoi capelli. Nel pomeriggio, la siciliana ha deciso di tingersi i capelli da sola. Risultato? Immaginate! Anzi no, diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Diletta Leotta si tinge i capelli da sola: risultato? ‘Sono disperata’

Una donna da mille risorse, Diletta Leotta. Non soltanto perché, com’è solita mostrare sul suo canale social ufficiale, la conduttrice sportiva di Sky è spesso e volentieri cuoca di succulenti e gustosi piatti, ma anche per le sue doti da ballerina ampiamente mostrate tu Instagrsm. Ma pensate sia soltanto questo? Nient’affatto! Perché, pochissime ore fa, la siciliana ha raccontato ai suoi sostenitori di essersi tinta i capelli da sola. A causa dell’emergenza Coronavirus, come ben sappiamo, tutte le attività che non sono di prima necessità sono state chiuse. Per questo motivo, quindi, parrucchieri, barbieri, estetiste e tanto altro ancora sono state costretti a chiude. Come si fa, quindi? Semplice: si agisce da soli! È proprio per questo motivo che, nel pomeriggio, la giovane Leotta ha deciso di fare la tinta ai suoi bei capelli. Purtroppo, il risultato non è affatto quello sperato dalla diretta interessata. Perché la conduttrice ha detto ai suoi followers di essere completamente disperata. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Tramite diverse Instagram Stories, Diletta Leotta ha mostrato ai suoi sostenitori il risultato della tinta ‘home made’. La conduttrice, infatti, dice di essere completamente disperata perché i suoi capelli sono diventati arancioni. Oltre il danno, però, anche la beffa. ‘Il bello sapete cos’è: ho pensato bene di colorare anche i capelli di mio fratello al quale, però, sono venuti benissimo’, dice la bella siciliana raccontando questo ulteriore dispiacere. Infine, poi, conclude: ‘Sono un mostro’. La pensate anche voi così? Per noi è sempre stupenda!