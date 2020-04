Elisabetta Gregoraci e la pillowchallenge, coperta solo da un cuscino: “L’ho fatto anch’io”, lo scatto su Instagram non passa inosservato.

Si chiama ‘pillowchallenge’ ed è una delle sfide social più divertenti degli ultimi giorni. Una sfida lanciata sui social solo pochi giorni fa, ma che è diventata già super virale. Come suggerisce il nome, per partecipare alla ‘challenge’ non hai bisogno di molto, semplicemente di un cuscino. Proprio così, un cuscino che diventerà il vostro abito da sera. Una sfida adatta al periodo di quarantena che stiamo vivendo a livello mondiale. Una sfida attraverso cui si sono messe in gioco anche tantissime donne del nostro spettacolo, da Giulia De Lellis, a Elena Barolo, fino ad arrivare alla versione super originale di Costanza Caracciolo. E poco fa, su Instagram, anche Elisabetta Gregoraci ha mostrato la sua versione della Pillow Challenge! Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito!

Elisabetta Gregoraci e la pillowchallenge, coperta solo da un cuscino: boom di likes per lei

Anche Elisabetta Gregoraci ha partecipato alla Pillow Challenge, la sfida social più amata del momento. Come prevede la challenge, la bellissima showgirl calabrese si è mostrata ai fan di Instagram coperta solo da un cuscino. “Ecco, mi ci sono cimentata pure io”, scrive Elisabetta come didascalia al post. Un post che non è passato inosservato. Date un’occhiata:

Ebbene si, anche Elisabetta ha partecipato alla originalissima challenge che impazza sui social. E, a quanto pare, gli scatti della showgirl sono stati più che apprezzati.

Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post della Gregoraci, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguire Elisabetta sui social? Non ve ne pentirete!