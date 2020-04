Emma Marrone, rinviati i concerti nel mese di Maggio: ‘È gente che ha il diritto di lavorare’, lo sfogo su Instagram

Emma Marrone, il duro sfogo su Instagram dopo aver appreso la notizia della sospensione di tutti i concerti nel mese di maggio.

La notizia è giunta qualche giorno fa. Dopo ‘l’appello’ di Tiziano Ferro a Che Tempo che Fa che invitava il governo a dare delle risposte sui concerti, è arrivata l’ufficialità. Le date nel mese di Maggio di tutti i tour italiani sono stati inevitabilmente rinviati. Come ben sappiamo, il lock down del nostro Paese è stato prorogato fino al 3 Maggio. Era più che normale, quindi, che tutti gli eventi previsti per questo mese sono stati spostati. Una decisione sofferta, senza alcun dubbio. Ma d’altra parte più che inevitabile. A partire dalle date di Benji e Fede fino alla grandissima festa di compleanno che Emma Marrone aveva organizzato all’Arena di Verona per il 25 Maggio, quindi, è stato tutto momentaneamente sospeso. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la cantante salentina ha tenuto uno sfogo su Instagram. Ecco le sue parole.

Emma Marrone, lo sfogo social per i concerti sospesi nel mese di Maggio

Quella di rinviare le date dei concerti di tutti i cantanti italiani nel mese di Maggio, come dicevamo precedentemente, è stata una decisione più che sofferta, ma inevitabile. Fin quando l’emergenza Coronavirus non si sarà del tutto placata, è necessario evitare eventi che possano mettere in pericolo la salute di tutti. È proprio per questo motivo che Emma Marrone, nel dare la notizia ai suoi sostenitori social, aveva detto: ‘È giusto così, perché ho a cuore la mia salute e quella di tutti’. Tuttavia, qualche ora fa, la cantante salentina si è lasciata andare ad uno sfogo riguardante tutte quelle persone che svolgono il loro lavoro dietro le quinte di ciascun evento. E che proprio loro, così come tutti gli altri, hanno bisogno di lavorare per vivere.

‘È gente che lavoro e con quel lavoro ci paga ciò che serve per vivere’, scrive Emma Marrone ad inizio sfogo social. Sottolineando di quanto queste persone che lavorano nel backstage di un concerto o di un evento, come tutti gli altri, abbiano bisogno di lavorare. ‘Come tutti hanno il diritto di essere protetto quando il lavoro e la dignità vengono messi in difficoltà’, conclude la cantante salentina.

Per ulteriori news su Emma Marrone –> clicca qui