Federica Pellegrini, il particolare allenamento con Vanessa: “Siamo pronte per il circo”, ecco lo scatto imperdibile della campionessa con il suo cagnolino appena postato su Instagram.

Federica Pellegrini è sempre molto presente e attiva sui social, in particolare in questo periodo di quarantena che la costringe, come tutti, a rimanere a casa. La campionessa di nuoto sta trascorrendo il ‘lockdown’ con il suo grande amore, il cagnolino Vanessa. Il bull dog francese della nuotatrice è sempre con lei ed è sicuramente la sua maggiore compagnia in questo periodo di quarantena. Quasi tutti i video e le foto che Federica pubblica sul suo profilo Instagram, infatti, vedono protagonista anche la sua cagnolina, che è con la Pellegrini in ogni momento della giornata. Poco fa la pluricampionessa di nuoto ha postato ad esempio una foto in cui si allena, sempre in casa, e anche in questo caso Vanessa è con lei e addirittura partecipa agli esercizi fisici della sua padrona. Come? Guardate l’immagine qui sotto e lo scoprirete!

Federica Pellegrini, il particolare allenamento con la sua cagnolina Vanessa: “Siamo pronte per il circo”, ecco lo scatto

Federica Pellegrini è davvero innamorata della sua Vanessa, la cagnolina che ha preso oltre un anno e mezzo fa e con cui condivide gran parte del suo tempo, soprattutto in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, che costringe tutti a restare a casa. La campionessa di nuoto, che nei giorni scorsi ha messo all’asta alcuni suoi cimeli sportivi per raccogliere fondi destinati all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, sta condividendo le sue giornate con i fan, tra allenamenti, relax e divertimento con la sua cagnolina. Poco fa, ad esempio, ha condiviso con i suoi followers, che sono oltre un milione, un’immagine davvero esilarante e imperdibile, in cui si allena in casa facendosi ‘aiutare’ da Vanessa, che è parte attiva dei suoi esercizi. Federica si trova carponi su un tappetino da allenamento e alza contemporaneamente il braccio destro e la gamba sinistra. Fin qui niente di strano, se non fosse però che sulla sua schiena è appoggiata proprio Vanessa, che fa da peso sulla Pellegrini rimanendo immobile mentre quest’ultima compie l’esercizio.

“Siamo pronte per il circo (altro che Olimpiadi)”, ha scritto Federica nella didascalia del post, che in pochissimo tempo ha ottenuto una vera e propria pioggia di like e commenti, strappando un sorriso ai tantissimi fan e amici della campionessa.