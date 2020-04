Fratelli in Affari, chi sono i gemelli protagonisti dello show Drew e Jonathan Scott: scopriamo insieme la carriera e la vita privata delle due star

Fratelli in Affari è un noto programma televisivo di origine Americana col nome Property Brothers che segue l’attività di due fratelli, Drew e Jonathan. I ragazzi si occupano di aiutare delle famiglie a trovare, acquistare e poi ristrutturare casa. La serie tv è prodotta da Cineflix Right e trasmessa su Sky e su Cielo. Nel corso degli anni i due fratelli hanno avuto moltissimo successo e sono ormai ben 9 anni che il loro programma continua a tenere banco sulle due reti televisive. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su questi due simpaticissimi ed esperti fratelli.

Fratelli in Affari, chi sono i gemelli Drew e Jonathan Scott: carriera e vita privata

Come ben avete capito Drew e Jonathan Scott non sono solo fratelli, ma gemelli e gestiscono insieme le loro attività d’affari. I due sono nati a Vancouver il 28 aprile del 1978 da papà attore e assistente alla regia Jim Scott e da mamma Joanne Scott, impiegata di un ufficio legale di Vancouver. Drew e Jonathan iniziano a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo alla tenera età di sette anni, prendendo parte a rappresentazioni teatrali cittadine e scolastiche con l’obiettivo di proseguire la carriera in questo settore. Divenuto adulto Drew diventa invece un agente immobiliare fondando la Scott Real Estate con cui, sempre insieme al gemello Jonathan, media la compravendita e ristrutturazione di immobili, per quindici anni prima di avere l’idea di provare a fare di questa attività un programma televisivo. Da quando la loro attività è divenuto uno show televisivo, il loro successo è stato inarrestabile.

Format:

Durante le puntate ogni coppia, o famiglia mette a disposizione di Jonathan e Drew un budget entro cui poter acquistare e poi ristrutturare casa. Si parte con una serie di visite in alcune abitazioni che possono essere interessanti per gli acquirenti. Successivamente Jonathan propone alle coppie dei progetti di ristrutturazione per rendere queste case speciali e su misura per loro. In seguito la coppia sceglie l’abitazione che preferisce e segue le trattative di acquisto insieme a Drew, che una volta spuntato l’affare passa la palla al fratello che insieme al suo team procede con le ristrutturazioni.