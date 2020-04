Coronavirus, il direttore Giovanni Rezza avverte: ‘Il virus non sparirà d’incanto’

Coronavirus, il direttore dell’ISS Giovanni Rezza, in una recente intervista per il Corriere, ha spiegato come comportarsi nelle prossime settimane.

Sono quasi due mesi che, ormai, non si fa altro che parlare di Coronavirus. Era fine Febbraio scorso quando è stato accertato il primo caso di Covid-19 in Italia. Da lì a poco, come ben sapete, la situazione è drammaticamente precipitata. Il numero dei contagiati, in un batter baleno, è aumentato considerevolmente. Così come quello dei morti. Inevitabile, quindi, la decisione del premier Giuseppe Conte di chiudere, dapprima, tutta la Lombardia. Ed, in seguito, allargare tutto il suo decreto a carattere nazionale. Da quel momento, la situazione è cambiata giorno dopo giorno. Ancora adesso, nonostante il numero dei contagiati stia diminuendo, siamo in piena emergenza. Eppure, si pensa già alla fase due. Oppure, a come comportarsi quest’estate. Ecco. A fare chiarezza è Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Iss. In una recente intervista per il Corriere, l’epidemologo ha chiaramente espresso la sua opinione su come bisogna comportarsi nelle prossime settimane perché ‘il virus non sparirà d’incanto’.

Giovanni Rezza avverte sul Coronavirus: ‘Non sparirà d’incanto’, le sue parole

Sappiamo che con l’ultimo decreto del Governo il ‘lock down’ è stato prorogato fino al 3 Maggio. Tra meno di venti giorni, quindi, scopriremo se le misure restrittive adottate fino a questo momento hanno la necessità di essere prorogate ulteriormente oppure si può passare alla fase due. Nonostante, come dicevamo precedentemente, la curva dei contagiati si stia continuando a ridurre, la situazione continua ad essere difficile. È proprio per questo motivo che Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Iss, in una recente intervista a Il Corriere, ha chiaramente espresso il suo parere su come bisogna agire nelle prossime settimane. Ammesso che l’epidemologo sostiene di essere ancora nella Fase 1 dell’emergenza Coronavirus, dichiara che è importante che tutte le attività, qualora decidessero di aprire, adottino tutte le precauzioni. ‘Il virus non sparirà d’incanto’, dice. Prendendo in considerazione che, ancora adesso, il numero di contagiati e dei decessi è comunque elevato.

Ma non è affatto finita qui. Perché oltre ad aver parlato del virus e di tutte le misure necessarie da prendere qualora si decidesse di aprire le attività, Giovanni Rezza ha parlato della possibilità di nuove zone rosse e, soprattutto, di nuovi focolai. Ecco le sue parole al riguardo: ‘Quando si riaprirà, il virus potrà tornare a colpire e ci saranno nuovi focolai. In quel caso, dovremo intervenire subito per chiudere pezzi di territorio’. Insomma, le parole dell’epidemologo sono molto chiare, c’è da dirlo. Nonostante si stia vedendo uno spiraglio di luce, è necessario non abbassare mai la guardia. Voi cosa ne pensate?