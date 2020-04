Il Castello delle Cerimonie: qual è il vero nome, indirizzo e prezzi

Il Castello Delle Cerimonie, indirizzo, prezzi e dove si trova? Cosa sappiamo su questa pazzesca location.

Uno dei programmi televisivi che maggiormente ci sta tenendo compagnia, soprattutto nel pomeriggio, è Il Castello Delle Cerimonie. Donna Imma Polese che ha preso il posto del padre, Don Antonio, è un’ottima cerimoniera e i matrimoni e le feste che si tengono al castello sono sempre più belle. In molti però si saranno chiesti se Il Castello esiste veramente oppure no, quali sono i prezzi e dove si trova.

Dove si trova il Castello delle Cerimonie

Il Castello si trova nel Comune di Sant’Antonio Abate. Si tratta di una cittadina piccola e raccolta, ma allo stesso tempo molto affascinante perché è sede del Grand Hotel La Sonrisa, ossia il famigerato Castello delle Cerimonie. La location dello show amatissimo di Real Time è infatti collocato in questo delizioso paesino ricco di curiosità e bellezze architettoniche e naturali da scoprire.

Il vero nome e l’indirizzo

Il Castello delle Cerimonie nasce sulle fondamenta di una villa del ‘700 a pochi minuti dal centro di Napoli. Ha a disposizione 50 stanze e tutto lo stile, molto barocco e veneziano, è stato ideato apposta per essere sopra le righe e attirare turisti, visitatori e possibili clienti. Le stanze principali sono la Sala Piscina, la Sala Reale e la Sala Luigi XV. L’indirizzo del Castello delle Cerimonie quindi è Via Stabia, 500, 80057 Sant’Antonio Abate NA.

Castello delle Cerimonie: i prezzi

Per quanto riguarda i prezzi del Grand Hotel La Sonrisa attualmente il sito è fermo. Quando si prova ad aprire la pagina principale, infatti, leggiamo la scritta “Presto saremo di nuovo online”. Lo stop per il Covid-19 ha ovviamente interessato anche loro che oggi quindi sono chiusi. Quanto costa però una notte in camera d’albergo al Castello Delle Cerimonie? Guardando ai prezzi su motori di ricerca alternativi e su piattaforme di prenotazioni come Booking o Google vediamo che, a oggi, 18 aprile 2020, sembra che i prezzi si aggirino attorno ai 70 euro per notte. Non sappiamo però se questi sono prezzi legati a questo particolare momento storico, se riferiscono ancora alla bassa stagione, quindi a febbraio, o se invece sono prezzi che puntano alla ripartenza quindi più bassi per incentivare i clienti a tornare a viaggiare.

Una cosa è certa, trascorrere una notte al Castello è sicuramente un’esperienza unica, soprattutto se siete fan del programma.