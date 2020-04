Isola dei Famosi, l’annuncio inaspettato e a sorpresa di un ex vincitore: la splendida notizia verrà data a Verissimo sabato 18 Aprile.

In un momento così difficile e drammatico per tutti noi, questa è, senza alcun dubbio, una splendida notizia. Stando a quanto si apprende dal sito di Verissimo su Mediaset Play, sembrerebbe che nel corso della puntata di quest’oggi, sabato 18 Aprile, un ex vincitore de L’Isola dei Famosi abbia da fare uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i telespettatori del programma e, soprattutto, a tutti i suoi sostenitori. Di chi parliamo? Come al nostro solito, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Nel frattempo, però, vi lasciamo qualche indizio. È sportivo, è campano e, soprattutto, è stato l’ultimo trionfatore dell’adventure reality di Canale 5. Avete capito di chi parliamo?

Isola dei Famosi, splendido annuncio a sorpresa di un ex vincitore: di chi si tratta

Una cosa è certa: la puntata di quest’oggi, sabato 18 Aprile, di Verissimo Le Storie sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, ascolteremo il video messaggio di Belen Rodriguez, ma anche per tutte le interviste speciale riproposte e, soprattutto, per l’annuncio a sorpresa che un ex vincitore de L’Isola dei Famosi ha da fare a tutti i suoi telespettatori. Di chi parliamo? Di Marco Maddaloni! L’ultimo trionfatore dell’adventure reality di Canale 5, infatti, annuncerà a tutto il pubblico del programma di stare diventando padre per la terza volta. Ebbene si. La bellissima Romina Giamminelli è incinta del terzo bebé. Insomma, una notizia davvero splendida. Non soltanto per la coppia, ma anche per i loro sostenitori.

Dopo essere diventanti genitori di Giovanni, della piccola Giselle e, soprattutto, dopo essere convolati a nozze, Romina Giamminelli e Marco Maddaloni si preparano per diventare genitori per la terza volta. È proprio questa la splendida notizia che, nel corso della puntata di oggi di Verissimo, l’ex vincitore de L’Isola dei Famosi darà al suo pubblico.

La ‘particolare’ richiesta agli invitati del suo matrimonio

In una recente intervista a Vieni da Me, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno svelato la ‘particolare’ richiesta fatta agli invitati del loro matrimonio. Per ridurre il numero dei presenti al banchetto, la coppia ha vietato la presenza dei under 18. Uno ‘strategemma’ del tutto inedito, c’è da ammetterlo. Ma che, stando a quanto dichiarato dai diretti interessati’, ha funzionato davvero alla grande.