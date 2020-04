Mara Venier, il video ‘a tradimento’ del marito Nicola: “Questa volta mi picchierà”; il post apparso su Instagram non è passato inosservato.

Mara Venier è senza dubbio una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Semplice, genuina e senza peli sulla lingua, la conduttrice è davvero come una ‘zia’ per tutti noi. E, attraverso i suoi profili sociali, Zia Mara ama condividere con i suoi fan alcuni attimi di vita quotidiana: ieri sera, ad esempio, si è mostrata su Instagram mentre cucinava e ballava musica latina. Capita, però, che Mara finisce online a sua insaputa…È colpa del suo adorato marito, Nicola Carraro, che ogni tanto si diverte a riprendere la Venier di nascosto. Qualche ora fa, sul suo profilo, Nicola ha pubblicato proprio un ‘video a tradimento’ con protagonista Mara, beccata in un momento molto ‘particolare’. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Mara Venier, video ‘a tradimento’ del marito Nicola: “Guardate la signora della domenica come è ridotta”

Non è la prima volta che Nicola Carraro riprende di nascosto la sua amata Mara. Ma il video postato dal marito della Venier qualche ora fa è davvero imperdibile. La conduttrice è stata beccata di nascosto mentre è impegnata nelle faccende domestiche: “Questa volta mi picchierà, ma no ho resistito!”, si legge nella didascalia al post. Un post che non poteva passare inosservato! Date un’occhiata:

Ebbene si, Nicola riprende Mara mentre, in terrazza, si occupa del bucato e spazza il pavimento. “Guardate la signora della domenica come è ridotta!“, scherza Nicola, prendendo in giro la Venier. Che, come si evince dal video, non sapeva di essere ripresa! E il commento apparso sotto il post è decisamente ‘eloquente’:

Un siparietto davvero divertente, di una coppia che non si può non amare. Che dire, Zia Mara è davvero una di noi! E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!