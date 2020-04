Virginia Raffaele è fidanzata? L’imitatrice, attrice e conduttrice è molto riservata sulla sua vita privata: ecco la verità.

E’ una delle donne italiane più apprezzate del momento nel mondo della televisione: Virginia Raffaele è una donna dai mille talenti. Imitatrice, attrice, conduttrice, comica: con il tempo si è conquistata un meritatissimo posto nel mondo dello spettacolo. Le sue imitazioni, da Bianca Berlinguer, Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Donatella Versace, Sandra Milo, Ornella Vanoni e tantissimi altri personaggi noti, hanno fatto divertire tutti. Virginia ha anche condotto il Festival di Sanremo con Claudio Baglio e Claudio Bisio. La splendida donna dalle mille qualità ha un compagno? Ecco la verità.

Virginia Raffaele è fidanzata? La verità sulla sua vita privata

Tutti conoscono la carriera e gli impegni lavorativi di Virginia Raffaele, ma chi sa della sua vita privata? Beh, non è semplice sapere nel dettaglio se l’imitatrice e conduttrice televisiva ha un compagno oppure no. La Raffaele non ha figli, questo è certo, ed ha avuto una lunga storia d’amore con Ubaldo Pantani, suo collega. I due sono stati protagonisti di edizioni di ‘Quelli che il calcio‘ e di ‘Mai dire gol‘. Tra loro c’era una forte complicità. Dopo una storia d’amore durata qualche anno i due si sono detti ‘addio’.

Virginia Raffaele è molto riservata sulla sua vita privata. In un’intervista a Vanity Fair, ai tempi della conduzione del Festival di Sanremo, dichiarò: “Ci sono momenti in cui apprezzo la solitudine, in altri vorrei altro“. Da quel momento non sono emerse più notizie su eventuali nuovi fidanzati o frequentazioni. Non è troppo attiva neanche sui social: sul suo profilo Instagram promuove collaborazioni lavorative o post legati sempre a spettacoli o programmi. Così, non si sa nulla sulla sua vita privata attuale: una donna così bella ed intelligente avrà certamente una lunga fila di corteggiatori. Starà aspettando il principe azzurro? Oppure tiene nascosta la verità?