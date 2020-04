Youma Diakite, avete mai visto il compagno della modella? Le foto di coppia sui social.

Lei la conosciamo tutti, è la bellissima modella Youma Diakite. Ma avete mai visto il suo compagno? Si chiama Fabrizio Ragone, ma di lui non si sa molto. La coppia ama tenere la loro vita privata lontana dai riflettori, ma, sui social, Youma si mostra spesso in compagnia dell’uomo alla quale è legata da ormai tanti anni. Siete curiosi di vederli insieme? Ve li mostriamo subito.

Youma Diakite, le foto su Instagram con il compagno Fabrizio

Un amore da favola, quello della modella Youma Diakite e del suo Fabrizio. Un uomo che ha sempre preferito stare lontano dal mondo dello spettacolo e di cui, pertanto, non sappiamo molto. Quel che è certo è che dal loro amore è nato uno splendido bambino, nel 2014. E l’ex naufraga de L’isola dei famosi è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove ama postare foto e video della sua splendida famiglia. Le foto di coppia, in compagnia di Fabrizio, sono davvero bellissime. Eccone alcune:

Eh si, una coppia da fare invidia, quella formata da Youma e il suo compagno. I loro scatti su Instagram esprimono vero amore. “Omnia vincit amor”, come ha scritto la modella in un post pubblicato lo scorso 14 febbraio, in occasione della romantica festa di San Valentino. Anche quel giorno, un selfie speciale col suo grande amore.

Voto 10 per questa meravigliosa coppia. La modella, considerata da molti la sosia di Naomi Campbell, è stata di recente protagonista in tv nell’ultima edizione di Ciao Darwin, nel ruolo di ‘capitano’ della categoria dei Belli. E chi meglio di lei poteva rappresentare la bellezza? Se amate Youma, non vi resta che seguire le sue ‘avventure’ social sul suo profilo ufficiale di Instagram. Non ve ne pentirete!