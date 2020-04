Coronavirus, l’immunologo Sergio Abrignani ammette: ‘Per avere un vaccino efficace ci vogliono due-tre anni’

Coronavirus, l’immunologo Sergio Abrignani ha svelato che per avere un vaccino efficace contro il Covid-19 ci vogliono due-tre anni: le sue parole.

Seppure con difficoltà e, soprattutto, poco alla volta, i risultati delle misure restrittive imposte dal premier Giuseppe Conte fino al 3 Maggio si stanno iniziando a vedere. È proprio per questo motivo che è necessario, almeno finché non si trova un vaccino, non abbassare mai la guardia. Certo, la Fase Due di questa emergenza Coronavirus è molto vicina. Eppure, anche durante questo periodo, sarà opportuno continuare a rispettare tutte quelle regole che, fino a questo momento, sono state più che utili e, soprattutto, indispensabili. Ma a proposito di vaccino, a che stanno? Se n’è discusso tantissimo in questi giorni. Anche a Live-Non è la D’Urso, ad esempio, si è parlato di un vaccino sottoforma di cerotto. Ma a svelare ogni cosa su questi ‘studi’ è l’immunologo Sergio Abrignani. Che, in una recente intervista per Il Corriere, ha raccontato di come si sta sperimentando questo vaccino. E, soprattutto, di quanto altro tempo occorrerà ancora.

Coronavirus, l’immunologo Abrignani sul vaccino: ‘Parliamo di anni, non di mesi’

Mettere a punto un vaccino contro il Coronavirus, si sa, non è assolutamente un’operazione da niente. E lo ha ammesso anche Sergio Abrignani in una recente intervista per Il Corriere. In questa occasione, l’immunologo ha chiaramente detto che, nonostante si stia tentando di accelerare i tempi alla massima potenza, purtroppo non si può parlare affatto di mesi, bensì di anni. Infatti, come da lui stesso dichiarato: ‘I gruppi di ricerca sono ancora nella fase 1’. Continuando a dire, infine, che serve un’altra fase obbligatoria prima di passare alla terza ed ultime che, quindi, consiste nello studiare l’efficacia su persone che sono a rischio infezione. ‘Si possono stringere i tempi, ma i passaggi sono obbligati’, ammette il buon Abrignani.

Quindi, ricapitolando, le fasi di sperimentazione del vaccino per il Coronavirus sono principalmente ed obbligatoriamente tre. Al momento, stando a quanto dichiarato da Abrignani, si sta lavorando alla fase uno, quindi a quella iniziale. Soltanto quando è stata ‘superata’ questa fase si può passare alla seconda, ovvero a quella in cui si stabiliscono le dosi e le schedule da somministrare, ed, infine, alla terza. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, il lavoro da fare è lungo. Per questo motivo, l’immunologo Sergio Abrignani ha ammesso: ‘Tutti i vaccini che conosciamo hanno richiesto minimo 8 anni tra ideazione e immissione sul mercato. Nel caso di Covid-19 le prospettive sono di due-tre anni’.