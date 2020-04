Barbara D’Urso, il dolce ricordo sui social: “Stanotte ho sognato loro”, il post su Instagram della conduttrice.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Una conduttrice che, col suo pubblico, ha un rapporto davvero speciale. Che non si esaurisce affatto al termine delle trasmissioni che la D’Urso conduce. Barbara, infatti, ama tenersi in contatto con i suoi fan anche attraverso i social, in particolare su Instagram. Sul suo profilo ufficiale, la conduttrice ama condividere foto e video delle sue giornate, dai backstage delle trasmissioni, ai momenti di vita quotidiana in casa. E non mancano le foto ricordo del passato. Spesso, infatti, Barbara apre il cassetto dei ricordi, e mostra ai fan scatti del suo passato. Ma quello pubblicato poco fa è davvero dolcissimo. “Stanotte ho sognato loro”, il post della conduttrice non è passato inosservato.

Barbara D’Urso, il dolce ricordo sui social: “Mi mancano tantissimo”

“Li ho amati follemente e mi mancano tantissimo”, un post dolcissimo, quello pubblicato da Barbara D’Urso su Instagram. Un post dedicato a due vecchi amici della conduttrici. Amici a quattro zampe, i due cani Toto e Neve: nello scatto, Barbara è in loro compagnia, intenta a giocare e scherzare in giardino. Un post che non è passato inosservato e che ha emozionato i followers della conduttrice. Guardiamolo insieme:

Una pioggia di likes e commenti per la foto ricordo condivisa da Barbara D’Urso. Il dolce ricordo dei suoi cani la accompagnata durante questa notte e la conduttrice ha voluto raccontarlo ai suoi affezionati fan. Fan ai quali Barbara dà l’appuntamento questa sera, per una nuova puntata di Live Non è la D’Urso.

Da Adriana Volpe, ad Antonella Elia, ma anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo l’ampia parentesi dedicata al Coronavirus, Barbara ospiterà tanti ex protagonisti del Grande Fratello Vip. E voi, seguirete la puntata di questa sera?