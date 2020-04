Benedetta Rossi mostra i suoi capelli su Instagram: “Io sto messa così, e voi?”, ecco cos’è successo alla foodblogger, il suo racconto ai fan.

Tutti la conoscono per il suo blog di cucina ‘Fatto in casa da Benedetta’, che continua a crescere e ad avere sempre più successo sul web, con tantissime imperdibili e semplici ricette. Stiamo parlando ovviamente di Benedetta Rossi, famosa foodblogger, super seguita da tutti gli appassionati di cucina. Titolare anche di un noto agriturismo vicino Fermo, nelle Marche, Benedetta è molto attiva e presente anche sui social, dove condivide le sue ricette ma anche qualche momento della sua vita quotidiana, che si divide tra il lavoro e la famiglia. La foodblogger vive insieme a suo marito Marco, che qualche giorno fa è intervenuto sui social proprio per difendere sua moglie, dopo che quest’ultima era stata duramente attaccata da un hater, che poi ha deciso di scusarsi con lei. Un brutto episodio, che ormai però sembra essere acqua passata. Poco fa la Rossi è tornata a scherzare con i suoi followers, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto dei suoi capelli: “Io sto messa così, e voi?”, ha chiesto la foodblogger. Scopriamo insieme a cosa si riferiscono le sue parole.

Benedetta Rossi è sempre molto attiva sui social. Oltre a pubblicare le sue buonissime ricette, la foodblogger utilizza Instagram anche per parlare della sua vita quotidiana, condividendone alcuni momenti con i followers. Poco fa, ad esempio, Benedetta ha pubblicato un selfie mentre era nel giardino di casa sua, mostrando in primo piano i suoi capelli, in particolare la ricrescita dei suoi capelli. In questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, infatti, parrucchieri e barbieri sono chiusi, per cui tutti sono in difficoltà con la propria chioma, in particolare chi è solito tingerli per coprire i capelli bianchi. Nella didascalia del suo post, Benedetta ha raccontato un siparietto avvenuto tra lei e il marito: “Battuta di Marco, ‘si è fermata la crescita ma non la ricrescita’”, ha scritto la foodblogger, aggiungendo poi, “Io sto così, come siete messe voi a capelli?”, chiedendo così una risposta alle sue seguaci.

Inutile dire che il post ha ottenuto tantissimi like e commenti da parte di amiche e followers, che hanno raccontato la loro situazione capelli. Avete visto anche voi?