Coronavirus, decisione della Regina Elisabetta: mai successo in 68 anni

Coronavirus, la Regina Elisabetta ha preso una decisione: non è mai successo in 68 anni di regno. Insomma, a tutto si pensa, tranne che a questo.

Coronavirus, quante cose sono cambiate nel mondo? A partire dalla nostra normalità che ormai non c’è più. Tanta gente ha perso la vita, tanti nostri cari non ci sono più. E’ per questo che la Regina Elisabetta ha preso una decisione. Mai accaduta una cosa simile in 68 anni di regno. Ma cosa succederà? Qualcosa di grave? Beh, peggio di ciò che sta succedendo a causa di questo virus… non si potrebbe proprio! La Regina, tuttavia, ha scelto. Ha deciso. Al suo compleanno non ci saranno i celebri colpi di cannone. La sovrana, compirà 94 anni martedì 21 aprile ed ha annullato il famoso evento. “Non lo riteneva un festeggiamento appropriato”, questo è quanto si legge su una nota ufficiale di Buckingham Palace.

Coronavirus, la decisione della Regina Elisabetta

“Sua Maestà, considerate le circostanze d’emergenza, ha infatti chiesto che non venissero messe in atto le misure speciali per il consueto saluto dell’artiglieria di corte”. La situazione non è rosea nel mondo, tutt’altro. Stando a quanto emerge dagli ultimi dati ufficiali, i morti hanno ormai superato quota 15mila, con quasi 120mila contagiati accertati. Il Premier Boris Johnson è stato appena dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato proprio a causa del Coronavirus. Ha passato giorni terribili, come lui stesso ha ammesso. Ed anche il Principe Carlo ne è stato colpito. Come festeggerà la Regina Elisabetta questo compleanno? Ammesso che lo faccia. Beh, 94 anni sono un traguardo importante. Pensate che non si lascerà andare nemmeno ad un brindisi con suo marito, con cui tra l’altro sta trascorrendo la quarantena. Per ora, non c’è affatto aria di festa. E, anzi, ricordiamo che il Trooping The Colour, la famosa parata militare nel centro di Londra che festeggia il compleanno della regina, era in programma il 13 giugno ma è già stato annullato. Insomma, a tutto si pensa, tranne che ai festeggiamenti.