Il famosissimo Cristiano Malgioglio ha subito un grave lutto: tramite il suo canale Twitter ufficiale, il cantante ha fatto un ultimo saluto al suo amico.

Lo abbiamo sempre visto sorridente e divertente, Cristiano Malgioglio. Eppure, qualche ora fa, il cantante ha scritto sul suo account Twitter ufficiale un tenero ed emozionante messaggio per un suo amico. L’ex opinionista del Grande Fratello ‘Nip’, infatti, è stato colpito da un grave lutto. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di scrivere un ultimo saluto social davvero commovente ed emozionante. Parliamo di Christophe, il cantante di origini friuliane che, da diverso tempo, viveva in Francia. Ed è proprio qui ed, in particolare, a Brest che purtroppo è morto. Stando a quanto si apprende da Ansa.it, sembrerebbe che l’idolo degli anni ’60 sia morto in seguito a malattie polmonari ed enfisema. Quindi, nulla a che vedere con il Coronavirus. Che, da quanto si apprende, non sembrerebbe essere stata menzionata affatto come causa del decesso. Tuttavia, il dolore dei suoi familiari e del suo amico Cristiano è davvero immenso. Ecco le parole che il cantante ha voluto riservargli su Twitter.

Grave lutto per Cristiano Malgioglio: l’ultimo saluto commosso su Twitter

Una notizia davvero sconcertante quella della morte di Christophe per Cristiano Malgioglio. Che, per salutare per l’ultima volta il suo caro amico, ha voluto scrivergli un messaggio su Twitter davvero emozionante.

‘Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine italiana’, scrive Cristiano Malgioglio per esprimere il suo dolore per questo grave lutto. Da quando si apprende dalle parole scritte in questo messaggio, tra lui e il cantante francese c’era uno splendido rapporto di amicizia. Tanto che, in diverse occasioni, il buon Malgioglio è stato lo scrittore di testi in italiano del cantautore francese. ‘Come la magica ‘le dirò parole blu’, ricorda l’ex opinionista del Grande Fratello Nip. Concludendo il suo messaggio, infine, con delle parole da brividi: ‘Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi’.

