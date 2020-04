Chi è Eleonora Abbagnato: la famosa ballerina è stata protagonista di molti spettacoli televisivi e film. Ecco tutto su lei!

Eleonora Abbagnato è molto nota nel mondo della danza e dello spettacolo: è una celebre ballerina italiana che si è formata all’Ecole de Danse dell’Opera di Parigi. E’ dal 2015 che dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma: è considerata una delle più brave ballerine in Italia ed anche fuori confine. Anche la sua vita privata è famosa: è sposata, dal 2011, con l’ex calciatore, oggi dirigente, Federico Balzaretti. Oltre ad essere una ballerina di fama mondiale, si è fatta spesso vedere in tv, in molti programmi ed anche film! Volete scoprire tutto sulla giovane? Ecco cosa c’è da sapere.

Eleonora Abbagnato: età, la danza ed il Festival di Sanremo

Eleonora Abbagnato è nata a Palermo il 30 giugno del 1978: a soli 11 anni fece il suo esordio in tv ballando in diretta in un programma presentato da Pippo Baudo. A 12 anni vinse il Danza Europa, dopo essersi trasferita a Montecarlo per studiare nella scuola di Marika Bezobrazova. A 13 anni fu ammessa alla Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. Non appena divenne maggiorenne, cominciò la salita della sua carriera: Coryphée nel ’99, Sujet nel 2000, Première Danseuse nel 2001 ed Étoile dal 28 marzo 2013. E’ stata Eleonora la prima italiana a conquistare il titolo di ‘etoile’ e nel 2015 è diventata direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

La Abbagnato è nota anche nel mondo della televisione. Nel 2007 entra nel piccolo schermo: ha interpretato un ruolo ne ‘Il 7 e l’8‘ di Ficarra e Picone. Nello stesso anno ha partecipato a ‘Ballando con le stelle‘ ed è stata protagonista de ‘Il testimone‘. Nel 2008 ha affiancato Paolo Bonolis nella conduzione del Festival di Sanremo con Luca Laurenti e Nir Lavi. Torna sul palco dell’Ariston, in qualità di membro della Giuria di Qualità, nel 2013. E’ stata anche ad Amici: Eleonora nello stesso anno è stata caposquadra della squadra blu del programma di Maria De Filippi. La ballerina ha anche scritto un libro pubblicato da Rizzoli: il titolo è ‘Un angelo sulle punte‘.

Nel giugno del 2011 ha sposato l’ex calciatore Federico Balzaretti ed insieme hanno avuto due figli, Julia e Gabriel.