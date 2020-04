Emma Marrone, “hai perdonato Belen?”: l’inaspettata risposta della cantante durante una diretta Instagram, ecco cosa ha detto su questo delicato argomento.

Emma Marrone è sempre molto attiva e presente sui social e in questo periodo difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, la cantante sta cercando di tenere compagnia e intrattenere i suoi followers con continui video e dirette sul suo profilo Instagram. Indimenticabile, nei primi giorni di quarantena, la videochat con Alessandra Amoroso, caratterizzata dall’imperdibile gaffe di quest’ultima. Emma poi si è resa protagonista anche di una bella diretta con Fedez e Chiara Ferragni e ha intrattenuto in tante altre occasioni i suoi affezionatissimi fan, utilizzando i social anche per fare appelli e sensibilizzare tutti al rispetto delle ordinanze del Governo, oltre che per raccontare la sua esperienza in quarantena. Proprio per una diretta su Instagram la cantante ha fatto parlare di sé nelle ultime ore. Nel pomeriggio, infatti, Emma si è resa disponibile a fare un’intervista molto ‘particolare’ in diretta con il giornalista e scrittore Luca Bianchini, che le ha proposto 50 domande ‘cattive’, alle quali la cantante non ha avuto problemi a rispondere. Una in particolare ha destato l’attenzione di tutti: “Hai perdonato Belen?”, ha chiesto una piccola fan a Emma. Ecco cosa ha risposto la cantante.

Emma Marrone ha un bellissimo rapporto con i suoi fan e spesso dialoga con loro attraverso i social. Nel pomeriggio di domenica 19 aprile la cantante si è prestata a una simpatica attività insieme al giornalista e scrittore Luca Bianchini, che le ha proposto un’intervista con 50 domande ‘cattive’, molte arrivate direttamente da alcuni suoi followers. Tra le varie domande, alle quali Emma ha risposto con la sua solita ironia e la sua simpatia, ce n’è stata una che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti. Una piccola fan della cantante, infatti, le ha chiesto se ha perdonato Belen Rodriguez, facendo riferimento chiaramente a quando Stefano De Martino l’ha lasciata per fidanzarsi con la showgirl argentina, con cui poi ha costruito la sua famiglia. Emma non ha avuto esitazione e ha risposto in maniera molto chiara: “Assolutamente, ma non dovevo perdonare Belen. Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male”, ha detto la cantante.

Nessun rancore, dunque, per Emma, che ha ormai dimenticato quella delusione e ha più volte dimostrato di essere in buoni rapporti con Belen.