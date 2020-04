Film e Serie tv a casa: 5 oggetti per sentirsi come al cinema

Con il cinema chiuso, film e serie tv si guardano a casa sul divano: ecco 5 oggetti indispensabili per sentirsi in una sala cinematografica

L’emergenza Coronavirus ha costretto tutto il mondo a restare a casa. Quasi tutte le attività sono chiuse, aperti solo supermercati, poste, banche ed esercizi essenziali per il vivere umano. Una delle prime attività a chiudere sono stati i cinema. I luoghi chiusi, infatti, favoriscono la diffusione del contagio. Le uscite dei film sono stati pubblicati e qualcuno potrebbe decidere di uscire sulle piattaforme di streaming, come Netflix o Infinity. I cinefili, però, non rinunciano ai film e alle serie tv, anzi, possiamo dire che questa rappresenta la maggiore attività praticata dalle persone in quarantena. Ci si arrangia come meglio possibili, chi con il computer, chi con il cellulare. In questo articolo, però, vogliamo darvi alcuni consigli ed elencare cinque oggetti indispensabili per ricreare l’atmosfera di una perfetta sala cinematografica.

Serie tv e film come al cinema: 5 oggetti indispensabili

Siete appassionati di cinema ma la quarantena vi ha costretto a restare chiusi in casa e lontani dalle maxi sale cinematografiche? In questo articolo vi spiegheremo come ricreare la stessa atmosfera restando a casa. Vi serviranno solo cinque oggetti e potrete vivere la stessa emozione provata al cinema. Mettetevi comodi e leggete i nostri consigli. Di seguito la lista degli oggetti indispensabili:

Videoproiettore: il primo strumento da acquistare sarà un videoproiettore. Sul mercato ce ne sono molti e alcuni sono anche molto economici. Il consiglio è di prendere un videoproiettore compatto, in modo che può essere spostato da una camera all’altra. Oltre al videoproiettore, vi servirà ovviamente anche una parete bianca o un lenzuolo abbastanza spesso da non risultare trasparente. Soundbar: l’alternativa al videoproiettore è un televisore abbastanza grande. Se lo possedete allora vi basterà comprare un soundbar per ricreare lo stesso audio riprodotto al cinema. Il soundbar permette di creare sistemi audio sourrond con tecnologia wireless, in modo da dire addio a fili e cavi lunghi e ingombranti. Anche in questo caso sul mercato troverete modelli di tutti i tipi. Lettori DVD per Pc: se dovessi acquistare un videoproiettore, allora ti servirà anche un lettore DVD per Pc per riprodurre il film che hai scelto di proiettare. I nuovi modelli di computer, infatti, non sono sempre dotati di un vano per la lettura del DVD. Macchina per pop corn: Una volta proiettato il film dovete occuparvi del cibo. L’elemento primario ed essenziale al cinema sono i pop corn, dunque vi servirà una macchina per produrli. Anche in questo caso potrete trovarla su internet senza alcun problema. Macchina per waffle: per tutti coloro che preferiscono il dolce al salato, una buona alternativa ai pop corn potrebbero essere i waffle. A questo punto vi toccherà acquistare una macchina per waffle.

Con gli oggetti sopra elencati sarete come al cinema e potrete guardare un film o una serie tv comodamente sul divano insieme alla persona che più amate.