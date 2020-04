Guendalina Tavassi mostra un fisico scolpito su Instagram e scrive: “La mia estate 2020 in bagno”, la foto fa impazzire i fan

Guendalina Tavassi è divenuta famosa in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello. La donna, durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, mise in mostra il suo carattere esuberante e soprattutto il suo fisico da urlo. Le sue curve resteranno impresse nella memoria dei fan del reality show. Queste qualità, però, non permisero alla Tavassi di trionfare nell’undicesima edizione del reality show, che fu vinta da Andrea Cocco. La partecipazione al reality show più longevo della televisione italiana, però, permisero alla ragazza di avere una grande fama. Guendalina nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di opinionista per alcuni programmi televisivi, ha preso parte ad alcune pellicole e serie televisive ed ha partecipato anche ad altri reality show come L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show.

Guendalina Tavassi, fisico scolpito in costume

La Tavassi è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove presto festeggerà un milioni di seguaci. L’influencer attualmente conta circa 967 mila follower. Le sue foto sono sempre piene di like e commenti positivi. Oggi l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di deliziare i suoi seguaci con una foto in costume. La donna ha scritto: “Non so più quale foto postare dentro casa“, dato che come milioni e milioni di italiani è in quarantena da oltre un mese. La Tavassi allora ha optato per una foto in costume ed ha aggiunto: “Vi ripropongo la mia estate 2020 nel bagno“. Dopo oltre un mese di quarantena ‘forzata’, Guendalina sembra aver perso le speranze.

La quarantena, però, non influisce sulla forma della influencer. La Tavassi mette in mostra un fisico scolpito e veramente spettacolare. Il post ovviamente ha fatto il pieno di like e molti commenti sono super positivi.