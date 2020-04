La Talpa tornerà in tv? La risposta della conduttrice Paola Perego sui social non passa inosservata.

Tra i reality show non più in onda in tv, uno su tutti è rimasto nel cuore dei telespettatori. Si tratta de La Talpa, il reality game in cui, come suggerisce il nome, uno dei concorrenti aveva il compito di ‘sabotare’ le prove, tradendo praticamente il resto del gruppo. Un gioco avvincente e super interessante poiché nessuno dei concorrenti sa chi di loro è il ‘nemico’. Un gioco che in tanti vorrebbero rivedere in tv. A condurre il programma, andato in onda nel 2004 su Rai Due e nel 2005 e 2008 su Italia Uno, è stata Paola Perego. Ed è proprio alla conduttrice che, attraverso alcune domande su Instagram, i fan hanno chiesto proprio informazioni su una possibile nuova edizione dello show. La risposta della Perego, nelle stories del suo profilo social, non è passata inosservata. Scopriamola insieme.

La Talpa tornerà in tv? Paola Perego risponde su Instagram: dita incrociate…

Chi di voi non vorrebbe rivedere in tv La Talpa? Il reality game di Rai Due prima e Italia Uno dopo è rimasto nel cuore di moltissimi telespettatori. Che vorrebbero rivedere all’opera la ‘talpa’, appunto. Un reality del tutto innovativo, in cui all’interno del gruppo c’è un traditore, che i concorrenti devono scoprire. Un reality che manca a tantissimi telespettatori. E c’è chi si è rivolto alla conduttrice della trasmissione Paola Perego per sapere di più. “Tornerà prima o poi la Talpa?“, chiede un followers di Instagram. La risposta della Perego è molto ‘particolare’:

Nessuna parola, ma una immagine molto eloquente: l’emoticon delle dita incrociate. A dimostrazione del fatto che, a quanto pare, anche Paola, come moltissimi fan, spera nel ritorno della trasmissione. Una trasmissione che, nonostante siano passati molti anni, ha lasciato il segno nei telespettatori. E a voi, piacerebbe rivedere la Talpa in tv?