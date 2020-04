Mara Venier, spiacevole imprevisto in diretta televisiva a Domenica In durante il collegamento con Cristian De Sica: cos’è successo.

Domenica 19 Aprile è andata in onda, come ben sapete, una nuova puntata di Domenica In. Seppure la mancanza della sua orchestra si sia avvertita, Mara Venier è stata al timone di un nuovo appuntamento dello show davvero incredibile. Merito, ovviamente, della professionalità e bravura della conduttrice veneta, che, in un momento così critico e drammatico, è riuscito ad intrattenere il suo adorato pubblico, ma anche merito di tutti i protagonisti indiscussi di questa giornata. A partire, quindi, da Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato. Fino a Cristian De Sica. Ecco. L’attore romano è stato proprio il primo ospite che, collegato dalla sua abitazione, si è raccontato un po’ tra passato e presente. Ma è proprio durante il suo collegamento che abbiamo assistito ad uno spiacevole imprevisto. Talmente spiacevole, pensate, che la padrona di casa è stata costretta a chiudere il collegamento. Ecco perché.

Domenica In, spiacevole imprevisto per Mara Venier: chiude il collegamento con De Sica

Durante la sua intervista a Domenica In, Cristian De Sica ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, quindi, del suo passato e della sua eccellente carriera da attore, ma ha parlato inevitabilmente dell’emergenza Coronavisu che anche a lui, così come tanti altri personaggi dello spettacolo, ha bloccato gli impegni lavorativi. Insomma, un’intervista davvero speciale. Che, però, è stata messa ‘in crisi’ a causa della connessione dell’attore romano. A causa di questa drammatica situazione che tutto il nostro Paese sta vivendo, si sa, tutti i collegamenti nei diversi salotti televisivi stanno avvenendo tramite collegamenti Skype, telefonici e quanto altro. E talvolta, si sa, la connessione internet non è molto affidabile. E lo sa bene Mara Venier. Che, in diretta televisiva a Domenica In, ha subito uno spiacevole imprevisto proprio per questo motivo. È proprio per questo motivo che la conduttrice televisiva è stata costretta a chiudere in anticipo il collegamento con il buon De Sica.

Purtroppo, la connessione del collegamento di Cristian De Sica non ha affatto aiutato Mara Venier a Domenica In. La linea internet, come dicevamo precedentemente, non era una delle migliori. Non è un caso, infatti, se spesso e volentieri l’attore romano appariva a tratti o, addirittura, la sua voce si ascoltava a scatti. È stato perciò necessario l’intervento della padrona di casa. Che, dando appuntamento alla prossima, è stata costretta a chiudere il collegamento con il buon De Sica. ‘È stato un disastro’, conclude la ‘zia’ d’Italia al suo incredibile staff prima di passare la linea ad Amadeus e Giovanna Civitillo.

