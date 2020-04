Mara Venier, arrivano le scuse in diretta: cos’è successo a Domenica In

Nella puntata odierna di Domenica In, la conduttrice Mara Venier si è dovuta scusare in diretta: ecco cos’è successo in studio

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. La trasmissione è tornata in onda su Rai Uno dopo il breve stop causato dal Coronavirus. Oggi in studio c’era solamente la conduttrice, dato che il frontman della band è rimasto bloccato nel suo comune dichiarato zona rossa. La conduttrice si è messa in collegamento con tantissimi ospiti, tra i quali vi era anche Amadeus, conduttore e direttore artistico dello scorso Festival di Sanremo. La Venier ha cercato di far tornare il sorriso a milioni e milioni di italiani, afflitti da più di un mese ormai di quarantena ‘forzata’. Tra gli ospiti della puntata odierna vi era anche Iginio Massari, uno dei migliori pasticcieri in Italia.

Mara Venier, arrivano le scuse in diretta a Domenica In

La scorsa settimana, la Venier si è resa protagonista di una clamorosa gaffe: durante il collegamento con Francesco Renga, la conduttrice ha chiesto al cantante dove avesse preso i dolci che le aveva portato in studio qualche settimana prima e Renga aveva fatto il nome di Iginio Massari. La zia Mara, però, non conosceva affatto Massari, che è noto per essere uno dei migliori pasticcieri in Italia, e addirittura aveva esclamato: “Chi è Gino?“, sbagliando anche il nome del pasticciere. Dopo la pubblicità, avvertita dagli autori, la Venier si è resa conto della figuraccia ed ha corretto il tiro. Nella puntata odierna di Domenica In, Mara si è messa in collegamento con Massari e si è scusata in diretta. La conduttrice, poi, ha raccontato qual è stata la reazione del noto pasticciere: “Sono la regina delle gaffe, ne ho combinato un’altra delle mie. Per fortuna lui non si è arrabbiato e mi ha fatto trovare in camerino un regalo buonissimo con un bigliettino affettuoso. Ho già mangiato mezza scatola”. Massari, dunque, ha riservato un bel regalino per la conduttrice veneziana, che adesso sicuramente non si dimenticherà di lui. Il pasticciere, poi, ha aggiunto: “Non servono scuse. Non pretendo di avere tutti questi riconoscimenti. Ognuno è riconosciuto nel suo settore“. Allarme rientrato dunque, anche questa volta la zia Mara è riuscita ad uscirne indenne da una clamorosa gaffe.

Massari si è presentato in collegamento con la trasmissione di Rai Uno insieme alla figlia Debora, anche lei esperta pasticciera. La donna ha confessato sul padre: “Pretende tantissimo da se stesso e da noi collaboratori”.