Live-Non è la D’Urso, Giorgia Meloni risponde al premier Giuseppe Conte: ‘È un gioco a cui non mi voglio prestare’

Durante la puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso, Giorgia Meloni ha risposto al premier Giuseppe Conte: le sue parole in diretta televisiva.

‘È un gioco a cui non mi voglio prestare’, queste le iniziali parole di Giorgia Meloni, durante la puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso, alle accuse che il premier Giuseppe Conte, nell’ultima conferenza stampa a reti unificate, ha mosso contro di lei e contro Matteo Salvini. Ma procediamo cono ordine. E, soprattutto, cerchiamo di capire dapprima cos’è successo qualche settimana fa. Durante l’ultima conferenza del capo del Governo, per intenderci quella in cui sono state prolungate le misure restrittive fino al 3 Maggio, il premier ha additato il presidente di Fratelli d’Italia e Matteo Salvini di aver fatto delle dichiarazioni false riguardo all’attivazione del Mes. ‘Esiste dal 2012 e non è stato attivato la scorsa notte, come è stato falsamente ed irresponsabilmente dichiarato’, ha detto Giuseppe Conte a tutta Italia. ‘Questo Governo guarda in faccia agli italiani e parla con chiarezza’, aveva concluso il premier. Ecco. A distanza di una settimana, Giorgia Meloni ha risposto alle parole di Conte. Le sue parole a Live-Non è la D’Urso.

Giorgia Meloni risponde al premier Giuseppe Conte a Live-Non è la D’Urso

Dopo aver nuovamente visto il filmato in cui Giuseppe Conte, nell’ultima conferenza stampa, si rivolge a lei e a Matteo Salvini, Giorgia Meloni ha avuto la possibilità di replicare una volta per tutte. Durante la puntata di Live-Non è la D’Urso di Domenica 19 Aprile, infatti, il presidente di Fratelli d’Italia, oltre ad aver parlato di ciò che farebbe in quest’emergenza Coronavirus, ha potuto finalmente esprimersi sulla questione aizzata dal capo del Governo. ‘Io non voglio replicare, perché ho visto il presidente molto nervoso’, esordisce la Meloni in diretta televisiva. Continuando a dire di non essere affatto il tempo adatto per fare delle polemiche dati i tempi che corrono. ‘Il fondo Salva Stati, il cosiddetto MES, se attivato in Italia porterebbe un disastro’, replica ancora il presidente. Facendo, tra l’altro, un paragone con la Grecia. ‘È aumentato il tasso della mortalità infantile. La Grecia ha dovuto dare via gran parte delle sue infrastrutture strategiche’, spiazza la romana.

‘Io quello che cerco di fare sempre è difendere la mia Nazione dalla possibilità che possa essere svenduta’, continua a dire Giorgia Meloni. Ribadendo che è la stessa cosa che chiede al Fondo Salva Stati. Infine, poi, conclude: ‘Se Conte è coerente con queste dichiarazioni che voi avete viste, lui deve andare al Consiglio Europeo e deve dire che non accetta che ci sia, tra gli strumenti per affrontare questa crisi, l’utilizzo del MES’.