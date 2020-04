Terminata la loro esperienza al GF Vip, Paolo Ciavarro continua ad essere lontano dalla bella Clizia Incoravaia: ecco come procede la loro storia.

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento, non si sono più lasciati, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Seppure a qualche settimana di distanza dall’inizio del reality di Canale 5, tra i due giovani gieffini è scattato il fatidico bacio. Erano entrambi in giardino sotto ad un cielo stellato quando, vinte le titubanze, Clizia si è lasciata andare ad un lungo ed appassionato bacio. Determinando, quindi, l’inizio di una fantastica storia d’amore. Perché, ammettiamolo, è proprio questo il sentimento che è nato tra i due giovani ragazzi. Purtroppo, seppure il loro percorso all’interno della casa di Cinecittà sia terminato, il bel Ciavarro e la giovane Incorvaia non hanno potuto ancora incontrarsi. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, i due continuano a restare separati in città differenti. È proprio per questo motivo che, in una diretta social per la pagina del settimanale ‘Chi’, entrambi hanno espresso la loro sofferenza.

Paolo Ciavarro lontano da Clizia Incorvaia: le loro dichiarazioni

Durante le loro dirette con la pagine del settimanale ‘Chi’, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, com’è giusto che sia, non hanno potuto fare a meno di parlare della loro esperienza al Grande Fratello Vip. Ma non solo. È stato inevitabile, infatti, non parlare affatto della loro storia d’amore nata all’interno della casa di Cinecittà. Ecco, come sta procedendo la loro frequentazione? Ovviamente, bene. L’unica ‘pecca’, però, è determinata dal fatto che, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due piccioncini non hanno avuto ancora la possibilità di incontrarsi. Appena squalificata dalla casa, l’influencer è volata in Sicilia dalla sua famiglia. Paolo, appena terminata l’ultima puntata, invece, è rimasto a Roma con sua mamma Eleonora Giorgi. Quindi, al momento, i due continuano a vivere la loro storia d’amore completamente separati e, quindi, distanti. Tuttavia, come dichiarato dal giovane Ciavarro, nel corso della sua intervista a Chi, i due giovani ragazzi non perdono mai occasione di potersi sentire telefonicamente. ‘Procede tutto a gonfie vele’, dice l’ex conduttore di Amici. Non nascondendo, però, di stare impazzendo per l’assenza della bella Incorvaia.

Del medesimo parere è anche Clizia. ‘Quest’attesa, questo sogno, questo desiderio sta rendendoci uniti, coesi e vogliosi di incontrarci’, ammette la Incorvaia durante la sua diretta social.