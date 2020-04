Coronavirus, il presidente dell’ISS Brusaferro: ‘Convivere con il virus significa riprogettare le giornate’

Coronavirus, il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro ha spiegato come saranno le nostre giornate quando bisognerà convivere con il Covid-19.

Dopo quasi due mesi da quel tragico Febbraio scorso, le misure restrittive imposte dal governo di Giuseppe Conte per il contenimento del Coronavirus, finalmente, stanno dando i risultati tanto sperati ed agognati. Seppure lentamente, i contagi e i deceduti stanno diminuendo, a differenza dei guariti che, giorno dopo giorno, aumentano sempre più. È proprio per questo motivo che si inizia a pensare ad una Fase 2. Ad una fase, quindi, completamente diversa da questa vissuta in questi due mesi. Ecco, a tal proposito, come sarà convivere con il Covid-19? A svelare ogni cosa è il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro. Che, in una recente intervista per Il Corriere, ha raccontato come cambierà la nostra vita molto presto. Ecco tutti i dettagli.

Silvio Brusaferro, il presidente dell’ISS spiega come sarà possibile convivere con il Coronavirus

Seppure non bisogna mai abbassare la guardia, c’è chi pensa già alla Fase Due di questa emergenza Coronavirus. Ormai manca davvero pochissimo. Il 3 Maggio si avvicina sempre più. Ed è necessario, quindi, iniziare a pensare a come sarà la nostra vita una volta che tutto questa situazione si sistemerà. Certo, come raccontato in un nostro recente articolo, l’arrivo di un vaccino è previsto, da quanto dichiarato dall’immunologo Abrignani, tra due-tre anni, quindi è necessario essere consapevoli che, in attesa, dobbiamo convivere con il Covid-19. Ecco, ma come sarà possibile? A svelare ogni cosa è Silvio Brusaferro. In una recente intervista per il Corriere, il presidente dell’ISS ha, infatti, ammesso di come questa ‘convivenza’ cambierà la nostra vita, la nostra quotidianità e, soprattutto, le nostre abitudini. In primis, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, sarà necessario riprogettare le nostre giornate. Com’è giusto che sia, bisognerà evitare drasticamente strade e mezzi pubblici affollati. E, soprattutto, orari di punta durante le fasi della vita quotidiana di ciascuno di noi. Ma non solo. In suddetta intervista, Brusaferro ha parlato davvero di tutto. A partire,q quindi, dalla scuola e ad un’ipotetica ripresa dello sport. Le sue parole sono davvero molto chiare. Per quanto riguarda gli esami di maturità, questa sarà una decisione che verrà presa dopo il 4 Maggio. A differenza, invece, dello sport che, purtroppo, avrà la peggio. ‘Folle che si riuniscono è uno scenario inimmaginabile’, si legge.

Da come si può chiaramente comprendere quindi, seppure si pensa e si spera ad un’immediata Fase Due di questa drammatica emergenza è necessario fare i conti che, molto presto, la nostra vita cambierà.