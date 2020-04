Uomini e Donne, Raffaella Mennoia svela tutta la verità su Carlo, Daniele e Sara, i tre tronisti del programma che, al momento, sono a casa.

Uomini e Donne sta finalmente per iniziare nuovamente. Dopo l’inaspettata sospensione di qualche settimana, lunedì 20 Aprile, infatti, andrà in onda la prima puntata con un format completamente nuovo. Dal momento che la formula classica del programma non poteva essere assolutamente messa in pratica, Maria De Filippi e tutta la redazione si è messa a lavoro per studiare un nuovo modo per dare libero sfogo all’amore. E così, tramite messaggi, parole e tanto altro ancora, Gemma e Giovanna avranno la possibilità di conoscere l’uomo che potrebbe cambiare le loro vite. Ecco. Perché sono state scelte loro due? E, soprattutto, che fine hanno fatto gli altri tre tronisti Carlo, Daniele e Sara? A svelare ogni cosa è l’autrice del programma Raffaella Mennoia. Che, in una recente diretta sul suo canale social ufficiale, ha raccontato tutta la verità.

Uomini e Donne, le parole di Raffaella su Carlo, Daniele e Sara

Durante la diretta social che, nel primo pomeriggi, Raffaella Mennoia ha tenuto sul suo canale social ufficiale è stata davvero speciale. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, ha chiaramente svelato cosa pensa del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante, ma anche perché ha raccontato tutta la verità sul ‘nuovo’ Uomini e Donne che vedremo in onda su Canale 5 da lunedì 20 Aprile. Appena apprese le prime anticipazioni, tutto il pubblico del dating show si è chiesto perché fossero state scelte proprio Gemma e Giovanna come troniste di questo nuovo format e, soprattutto, dove fossero finiti gli altri tre giovani. Ovvero, Carlo, Sara e Daniele. Ecco. È proprio per questo motivo che Raffaella, cogliendo la palla in balzo della diretta social, ha spiegato come stanno le cose.

‘Per quanto riguarda Sara, Daniele e Carlo, vediamo come andrà questa formula e sicuramente ci occuperemo anche di loro. Questo credo che sia abbastanza scontato’, dice Raffaella Mennoia.

Piccole anticipazioni della prima puntata

Subito dopo aver chiarito il destino di Sara, Daniele e Carlo, Raffaella ha iniziato a spiegare un po’ di anticipazioni della prima puntata. Gemma e Giovanna, due mondi diversi, oltre che due età anagrafiche differenti, inizieranno a conoscere diverse persone, grazie all’ausilio della scrittura, dietro lo schermo di un pc. Ovviamente, le insidie ci sono. ‘Certo è che dietro ad una tastiera si possono nascondere delle insidie’, continua a dire l’autrice di Uomini e Donne spiegando che, così come nella vita reale, dietro il pc si possono dire tante cose, che poi si rivelano altro.