Tina Cipollari è ritornata a vestire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne con una ‘particolare’ mascherina che, immediatamente, ha conquistato.

L’attesa è finalmente terminata. Dopo la drastica sospensione di più di un mese fa di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 si accinge a tornare in onda con un format completamente nuovo. Domani, lunedì 20 Aprile, infatti, andrà in onda la prima puntata di questa inedita formula, utile inizialmente a Gemma Galgani e Giovanna Abate per trovare l’amore. Seppure, come raccontato in un nostro recente articolo, non sarà possibile assistere alla ‘messa in scena’ del programma nel modo tradizionale, ben poco cambierà. I protagonisti indiscussi, infatti, continueranno ad essere le due troniste e, soprattutto, i due opinionisti. Avranno un ruolo inedito anche loro, ovviamente. Ma in ogni modo continueranno a commentare il percorso delle due donne. Ecco. Sapete come si è presentata Tina alla prima puntata? Come mostrato da un piccolo video di anticipazione pubblicato sul canale social ufficiale del dating show, la romana ha indossato una ‘particolare’ mascherina. Che, sin da subit, ha conquistato i suoi followers.

Uomini e Donne, Tina Cipollari si presenta con una mascherina molto ‘particolare’

Anche Tina Cipollari, come mostrato da questo breve video condiviso sul profilo social di Uomini e Donne, ha indossato la mascherina per queste nuove puntate del dating show. Ma, come al suo solito, non ha potuto fare a meno di sfoggiare una protezione del tutto ‘particolare’. Che, sin dal primo momento, ha conquistato tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ebbene si. È proprio con questa ‘particolare’ mascherina, sulla quale è raffigurata ‘La Mummia’, che Tina Cipollari ha deciso di mostrarsi per la prima puntata di Uomini e Donne. Inutile dire che, da quanto si apprende dai diversi commenti giunti a corredo del video, l’idea dell’opinionista romana è stata davvero geniale.

Questo ne è soltanto uno, sia chiaro. Perché, vi assicuriamo, che sono giunti numerosi commenti che sembrano aver ‘apprezzato’ l’idea di Tina Cipollari.