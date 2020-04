Nel corso della puntata di Domenica 20 Aprile di Live-Non è la D’Urso, Adriana Volpe ha raccontato il suo dramma per il Coronavirus.

Come ormai consueto, anche nel corso della puntata di Domenica 20 Aprile di Live, Barbara D’Urso ha offerto ampio spazio al Coronavirus. In attesa della Fase Due, di cui tantissimi ospiti hanno parlato in diretta, la conduttrice campana ha voluto dar voce a coloro che hanno subito sulla loro pelle il dramma del Covid-19. Non soltanto, quindi, Fiordaliso e di suo padre Auro, che a 91 anni ha sconfitto l’infezione, ma anche Alberico Lemme ed Adriana Volpe. Sappiamo che l’ex conduttrice della Rai ha perso suo suocero proprio a causa del virus cinese. Ed è per questo motivo che, nel corso della diretta dello show, ha voluto ampiamente raccontare del suo dramma. A partire, quindi, da quando è venuta a sapere della malattia, della morte del padre di suo marito e, soprattutto, di quando, dopo 70 giorni, non ha potuto abbracciare sua figlia Gisele. Ecco i dettagli.

Adriana Volpe, il dramma del Coronavirus raccontato a Live-Non è la D’Urso

Era il 19 Marzo scorso quando Adriana Volpe, chiamata all’interno del confessionale del Grande Fratello Vip, veniva a sapere dell’immediato ricovero di suo suocero Ernesto Parli e della sua infezione al Covid-19. Ed ha deciso, quindi, di abbandonare la casa di Cinecittà. Da quel momento, come raccontato dalla diretta interessata nel corso delle diretta di Live-Non è la D’Urso del 20 Aprile, la sua vita è nettamente cambiata. ‘Quanto senti che un tuo familiare o una persona cara è stato colpito, ti senti morire. Entri nello sconforto’, dice l’ex conduttrice della Rai spiegando quali siano state le sue sensazioni appena appresa la notizia del padre di suo marito. ‘Non ho esitato. Ho pensato di uscire immediatamente e di raggiungerli’, continua la bella Volpe. Da lì a poco, però, Adriana ha ricevuto una nuova e brutta notizia: la morte di suo suocero. Ed è per questo motivo che il suo viaggio da Roma alla Svizzera è stato indescrivibile.

Giunta, poi, in Svizzera, Adriana ha raccontato di aver vissuto una situazione del tutto inedita. Dato il protocollo di cui era stata informata, la Volpe racconta di non aver potuto abbracciare sua figlia Giselle. Per questo motivo, per dimostrarle il suo affetto, ha dovuto simulare un tenero abbraccio con le sue mani.