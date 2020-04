Live Non è La D’Urso, Adriana volpe svela un ‘retroscena’: “Il bello della diretta a casa”; il post su Instagram non passa inosservato.

Il Grande Fratello Vip 4 è terminato lo scorso 8 aprile. Ma i protagonisti del reality di Canale 5 sono rimasti nei cuori dei telespettatori che, per tre mesi, hanno seguito le loro vicende nella Casa più spiata della tv. Tra i concorrenti più amati di questa edizione, senza dubbio, c’è lei, Adriana Volpe. La conduttrice si è fatta apprezzare, dentro e fuori la casa, per la sua semplicità, la sua eleganza e la contagiosa solarità. In molti sono certi che, se non avesse dovuto lasciare il gioco per motivi personali, la Volpe sarebbe arrivata tra i finalisti, lottando per la vittoria. E proprio Adriana Volpe, ieri sera, è stata una degli ospiti della puntata di Live Non è la D’Urso, il talk della domenica di Barbara D’Urso. La conduttrice, come molti altri ex del GF Vip, ha interagito con la D”Urso attraverso un collegamento da casa. E, proprio a questo proposito, oggi Adriana ha svelato un simpaticissimo retroscena ai suoi amici di Instagram. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Adriana Volpe, il ‘retroscena’ su Live Non è la D’Urso: “Sotto avevo tuta e ciabatte!”

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 4. Considerata da molti la vincitrice morale di questa edizione del reality, la conduttrice può contare su un vero e proprio esercito di fan, che continuano a seguirla attraverso i social. E è proprio sul suo profilo ufficiale di Instagram che la Volpe ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Ieri sera, Adriana è apparsa a Live Non è la D’Urso, in collegamento da casa, come è ormai solito procedere in tv a causa del Coronavirus. Un intervento toccante, quello della Volpe, che ha parlato della triste perdita del suocero Ernesto, motivo per cui ha lasciato il GF Vip, e della sensazione di rivedere la sua piccola Giselle dopo 70 giorni senza poterla abbracciare. Solo oggi, però, la conduttrice ha rivelato ai fan di Instgram qualcosa di molto ‘particolare’, che riguarda proprio la diretta di ieri. Guardate un po’:

“In giacca per la diretta, ma sotto avevo tuta e ciabatte!”. Un retroscena divertente, quello svelato dalla Volpe ai suoi followers. “Il bello della diretta a casa!“, aggiunge la conduttrice, riferendosi proprio al fatto che, in collegamento, viene inquadrata soltanto la parte superiore dell’outfit. Ma attenzione! A quanto pare, ieri la Volpe non è stata l’unica:

Attraverso un commento lasciato al post di Adriana, anche la vincitrice del GF Vip Paola Di Benedetto ammette di essersi collegata a Live in pantofole! “Ormai in simbiosi!”, commenta la sua grande amica. Che dire, belle e simpatiche Paola ed Adriana. E a voi è piaciuto il loro percorso nella casa del GF Vip?