Coronavirus, durante la puntata di domenica 20 Aprile di Live-Non è la D’Urso, Alberico Lemme racconta di essere stato ricoverato per un mese e mezzo.

Durante la puntata di domenica 20 Aprile di Live-Non è la D’Urso, come al suo solito fare, la conduttrice Barbara ha dedicato tantissimo spazio al Coronavirus e all’emergenza che tutto il nostro Paese sta vivendo in queste ultime settimane. E così, dopo l’intervento di Giorgia Meloni in diretta televisiva, la campana è passata a parlare con Alberico Lemme. Il farmacista, noto per la sua dieta che ha fatto discutere per tantissimo tempo, ha raccontato di essere risultato positivo al Covid-19. E di essere stato ricoverato, addirittura, per circa un mese in mezzo all’ospedale. La sua tragedia, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, sarebbe iniziata il 2 Marzo. E sarebbe terminato, pensate, il 14 Aprile. Quindi, da come si può chiaramente intendere, il ricovero è durato all’incirca un mese e mezzo. Ma vediamo nel minimo dettaglio cosa ha raccontato Alberico Lemme in diretta.

Alberico Lemme contagiato dal Coronavirus: il racconto a Live-Non è la D’Urso

Era il 2 Marzo, come dicevamo precedentemente, quando Alberico Lemme, dopo un’auto diagnosi, ha capito di essere stato contagiato dal Coronavirus. E così, dopo essersi auto isolato, ha iniziato a curarsi autonomamente. Purtroppo, la situazione non è affatto migliorato. Perché, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato a Live-Non è la D’Urso, il 13 Marzo è stato ricoverato in ospedale. Giunto al nosocomio – racconta il farmacista – Alberico ha trascorso circa tre giorni sulla barella con il cappotto addosso. ‘Nessun favoritismo’, testimonia Lemme. Per poi passare a raccontare tutte le cure che, in questo lungo periodo, ha avuto per sconfiggere il contagio da Covid-19. ‘Quando sono stato ricoverato ho chiesto al dottore quale fosse il protocollo farmacologico che avevano previsto. Il dottore mi ha detto ‘preghi, perché non c’è nessun protocollo. L’unica cura è l’ossigeno’. All’inizio era così. Era tutto sperimentale’, continua a raccontare Alberico a Barbara D’Urso lasciando tutti senza parole.

‘Adesso sono negativo’, ci tiene a precisare Alberico Lemme sottolineando, inoltre, di non aver infettato nessuno. Infine, poi, conclude: ‘Il virus è molto subdolo. Io ero molto attento, mi tenevo a distanza dai clienti. Purtroppo, mi bruciavano gli occhi e mi sono toccato. Questo è quello che mi ricordo’. Precisando, tra l’altro, che il Coronavirus non è affatto una passeggiata.