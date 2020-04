Andrea Damante ufficializza la storia con Giulia in una diretta Instagram con Italian Sport Channel mentre parla della sua quarantena: ecco le parole dell’ex tronista.

Si sono fatti vedere insieme nelle Instagram stories di lui ufficializzando così il loro ritorno: dopo esser stati beccati dai paparazzi di ‘Chi’ mentre facevano la spesa, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno mostrato il loro allenamento insieme. Sono insieme in quarantena a Roma, a casa di lei: sono troppi gli indizi che confermano la situazione e la loro ‘pace’ è cosa oramai conclamata. Dopo il tradimento che ha spinto Giulia a scrivere anche un libro, ‘Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza‘, lontani non riescono proprio a stare e così provano ad andare avanti e viversi al meglio la loro storia. Durante una diretta Instagram con Italian Sports Channel, il Dama ufficializza la relazione con l’ex corteggiatrice: ecco le sue parole.

Andrea Damante: “Sono con la mia ragazza”, la confessione sulla quarantena

Andrea Damante è intervenuto in una diretta di Italian Sport Channel: il giovane ex tronista ed ex gieffino ha parlato della sua quarantena in piena emergenza Coronavirus. Le sue parole hanno fatto esplodere di gioia i fan, sapete perchè? Gli indizi sul loro ‘ritorno insieme’ sono tanti, ma chi poteva dire che tra loro era tornato l’amore? Beh, il Dama ha rivelato di esser in isolamento domestico con la sua ‘ragazza’. Arriva dunque l’ufficialità della love story con queste parole: “Sono con la mia ragazza, suo fratello, una sua amica e sua mamma. Fortunatamente perchè per 50 giorni da solo non ce l’avrei fatta. Sono in bellissima compagnia”.

Il loro forte amore, cominciato a Uomini e Donne, finì per un tradimento: i due hanno avuto altre storie con altre persone ma si sa, ‘al cuor non si comanda‘.