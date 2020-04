Andrea Denver, clamorosa confessione durante un’intervista: c’entrano l’amico Andrea Damante e il rapporto con Giulia De Lellis

Andrea Denver è stato certamente uno dei grandi protagonisti di questa quarta edizione del grande fratello vip, la sua è stata un un’avventura lunga che l’ha portato in finalissima dove però è uscito, battuto al televoto da Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. All’interno della casa il giovane Denver si è fatto conoscere per la sua simpatia, educazione e non meno per la sua amicizia con Adriana Volpe che nel corso delle settimane ha fatto tanto mormorare web. Il ragazzo e la Volpe avevano infatti una bellissima amicizia, che però ai più sul web era sembrata qualcosa di più. Andrea una volta uscito dalla casa è stato ovviamente colto di sorpresa dalla situazione che in questo momento vige in Italia a causa del coronavirus. Ovviamente lui non è l’unico che una volta uscito dalla casa si è trovato di fronte un mondo totalmente nuovo e sconosciuto. Ricordiamo che Andrea è fidanzato con una ragazza americana, che in questo momento si trova in North Carolina. Il ragazzo sperava di poterla raggiungere una volta uscito dalla casa del Grande Fratello vip ma ovviamente a causa del coronavirus questo non è stato possibile e in questo momento si trova a trascorrere la quarantena con i genitori.

Andrea Denver, clamorosa confessione: c’entrano Andrea Damante e Giulia De Lellis

Intervistato dal settimanale Chi il giovane Denver ha avuto modo di raccontare della sua avventura all’interno del reality e soprattutto di com’è stata l’uscita dalla casa. Il ragazzo si ritiene ovviamente fortunato e ha spiegato che vivendo accanto ai genitori trascorre la quarantena con loro, nell’attesa di poter riabbracciare la fidanzata che si trova in America. Altro argomento decisamente piccante è stato quello dell’amico Andrea Damante e della compagna Giulia De Lellis. Intervistato da Chi il giovane si è lasciato andare ad una bellissima confessione: “Me lo ha detto. Sono contento perché so che lui con la De Lellis è felice. Lei è simpaticissima, sono felice che abbiano trascorso la quarantena assieme. Per me lei è sempre stata innamorata di lui. Ciò che mi sento di dire è che l’amore vince sempre… Lui mi ha sempre detto che, anche quando non stavano assieme, lui era innamorato“.

Delle dichiarazioni davvero dolcissime quelle del veronese per la coppia di amici, che seppur ci stanno andando con calma stanno facendo sognare di nuovo tutti i fan.