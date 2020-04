Coronavirus, il Premier Giuseppe Conte: “L’Italia è stata lasciata sola”

Coronavirus, il Premier Giuseppe Conte non ha dubbi: “L’Italia è stata lasciata sola”, ecco le parole del Presidente del Consiglio in un’intervista sulla situazione attuale e sui rapporti con l’Unione Europea.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, non per quanto riguarda la situazione sanitaria, ma anche inevitabilmente dal punto di vista economico. Tantissime attività sono ferme ormai da oltre un mese e il Paese è quasi ‘fermo’. Non si placa, invece, l’impegno e il lavoro del Governo e in particolare del Premier Giuseppe Conte, che sta cercando in tutti i modi di trovare soluzioni per questa difficilissima situazione. In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, il Premier italiano ha parlato dell’emergenza e in particolare dei rapporti con l’Unione Europea, soffermandosi anche sul discorso MES e dicendo che in questi mesi l’Italia è stata lasciata troppo sola: ecco cosa ha detto il Presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, soffermandosi sul rapporto con l’Unione Europea e parlando anche di MES. Su questo argomento, che continua a dividere la politica italiana, il Premier ha detto che il MES ha una cattiva fama in Italia: “Basti pensare alla Grecia e a quanti inaccettabili sacrifici le sono stati richiesti per recuperare crediti”, ha detto Conte, che ha poi parlato dell’Unione Europea, facendo riferimento alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che si è scusata con l’Italia in Europarlamento: “Ho apprezzato molto questo gesto, è indiscutibile che l’Italia sia stata lasciata sola”, ha detto il Premier, che ha sentito la Von Der Leyen anche telefonicamente per parlare proprio delle conseguenze socio-economiche dell’emergenza Coronavirus e su come l’Europa intende muoversi.

Conte ha parlato anche dei rapporti con gli altri Paesi Europei, mandando una ‘frecciatina’ alla Germania, il cui bilancio commerciale, ha detto il Premier, è superiore a quanto prevedono le regole dell’UE.

Molti Paesi Europei, secondo il Presidente del Consiglio, avrebbero dunque pensato più che altro ai propri vantaggi. Cosa succederà nei prossimi mesi?