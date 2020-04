Gessica Notaro, Instagram: una persona a lei molto cara positiva al Covid 19: “Aggiungetela nelle vostre preghiere”.

Continua la lotta e la battaglia contro questo comune nemico. Tanto piccolo quanto pericoloso. Invisibile, quindi ancora più spaventoso: il Coronavirus. Si tratta di un virus che non guarda in faccia nessuno e colpisce le persone più disparate, non risparmiando, chiaramente nessuno e tantomeno i personaggi famosi. Così, dopo svariati calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, oggi questa malattia è andata a prendere anche una persona molto importante per Gessica Notaro.

L’annuncio di Gessica sui social

La bellissima e soprattutto coraggiosissima donna, diventata tristemente famosa per via del suo ex fidanzato che l’aveva sfregiata con l’acido, oggi è simbolo di una lotta costante contro la violenza sulle donne. Gessica è una donna forte, che non si fa assolutamente abbattere da nulla e anche nel comunicare ai fan che una persona a lei cara è positiva al Coronavirus, non si è lasciata andare a pietismi o piagnistei anzi.

“Una delle persone più importanti della mia vita positiva al Covid 19”

Gessica con un post sui social ha avvisato i suoi followers che una delle persone più importanti della sua vita risulta positiva al Covid-19. Una notizia che potrebbe traumatizzare molti, ma che invece la Notaro affronta con fede e coraggio. La richiesta della donna infatti è quella di aggiungere questa persona nelle preghiere quotidiane di ognuno, anche se è certa che andrà tutto bene. “Oggi una fetta del mio cuore, una delle persone più importanti della mia vita è risultata positiva al Covdi-19. Per via della sua grande generosità nel voler aiutare sempre il prossimo” scrive così Gessica che poi specifica: “Io sono tranquilla perché so che andrà tutto benissimo e guarirà presto. Ma vi chiedo comunque, se volete bene a me, di far rientrare anche questa persona nelle vostre preghiere. Perché questa persona che voi conoscete bene leggerà i vostri commenti e sicuramente si sentirà ancora più forte”.

Resta però il dubbio su chi sia questa persona così vicina e cara a Gessica Notaro che è stata colpita dal Covid-19. Giustamente per privacy non si è specificato nulla e così anche i social tacciono. Noi rispettiamo le loro esigenze e ci uniamo, come tante altre volte, nella speranza che tutto vada bene e si risolva per il meglio.