Oggi 20 aprile è cominciato il nuovo format di Uomini e Donne: Giovanna Abate, una delle due protagoniste, è entrata nella casetta ed il suo gesto è stato del tutto inaspettato. Ecco di che si tratta.

E’ cominciato da pochi minuti Uomini e Donne: è tornato il programma di Maria de Filippi con un nuovo format. Per via dell’emergenza Coronavirus è cominciato un’inedito Uomini e Donne, mai visto prima. Le troniste, Gemma e Giovanna, nella ‘casetta’ del programma, dovranno conoscere i loro corteggiatori via chat. Sarà una conoscenza basata solo sulle parole: cosa ne verrà fuori? Riusciranno a trovare l’anima gemella? Il conto alla rovescia è terminato ed il programma, alle 14.45 su Canale 5, è in onda! Giovanna, non appena entrata nella ‘casetta’ dove conoscerà via schermo i suoi corteggiatori, ha fatto un gesto totalmente inaspettato. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Giovanna Abate entra nella casetta: il gesto inaspettato della tronista

Non appena cominciato Uomini e Donne, oggi 20 aprile 2020, Giovanna Abate, una delle due protagoniste, ha voluto mandar via ‘ogni malocchio’. Ha portato con sé un pacco di sale e sapete cos’ha fatto? Ha iniziato a buttarlo in tutti gli angoli della casetta dove conoscerà i suoi corteggiatori. “Metto il sale negli angoli ovunque vado, lo faccio in tutti i luoghi che visito quando sta per cominciare una nuova avventura, metto il sale negli angoli” ha spiegato la romana a Maria ed alla sua compagna d’avventura, Gemma Galgani. Questo è un ‘gesto’ che fanno molte persone: si tratta di un rituale di purificazione per eliminare tutte le energie negative per trasformarle in positive.

Giovanna ha paura che la sua esperienza non possa andare come lei desidera? Ricordiamo che prima di diventare tronista, ha fatto un lungo percorso come corteggiatrice di Giulio Raselli. La giovane dagli occhi azzurri color ghiaccio e dai lunghi capelli neri, aveva investito molto nella storia con il tronista tanto da rimanere molto delusa quando si è ritrovata ad essere la ‘non scelta’ del Raselli, il quale ha scelto Giulia D’Urso. Maria ha voluto così dare una nuova chance al cuore di Giovanna e farla sedere sulla famosa sedia rossa. Nonostante l’emergenza Coronavirus, la romana parteciperà al nuovo format del programma: riuscirà a trovare la sua anima gemella?

Questo è stato l’ingresso della tronista nella casetta di Uomini e Donne: con sé tanti oggetti!