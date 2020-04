Michelle Hunziker presenta il suo nuovo cucciolo di levriero: “Si chiama Odino”, lo scatto su Instgram è dolcissimo.

Si allarga ancora la famiglia Trussardi- Hunziker A far compagnia ai due barboncini Lilly e Leone arriva un nuovo amico a quattro zampe, il piccolo levriero Odino. Il meraviglioso cucciolo è stato presentato sui social proprio da Michelle, che lo mostra ai fan di Instagram: “Erano anni che Tommaso desiderava un levrierino..eccolo qui”. Curiosi di vedere il nuovo arrivato? Ve lo mostriamo subito.

Michelle Hunziker presenta il suo nuovo cucciolo di levriero: “Siamo tutti innamorati di lui!”

Si chiama Odino ed è il nuovo cagnolino della famiglia Trussardi- Hunziker. Si tratta di un cucciolo di levriero dal manto grigio, che Michelle ha deciso di presentare al pubblico attraverso un tenerissimo post pubblicato sul suo Instagram. “Il nuovo bebè di casa…siamo tutti innamorati di lui!!! Compresi Lilly e Leone!”, scrive la conduttrice nella didascalia al post, facendo riferimento ai due barboncini che già fanno parte della loro splendida famiglia. Nel post, Michelle svela anche il motivo per il quale hanno scelto proprio questo nome: “Si chiama Odino perché era l’unico della cucciolata con un codino storto“. Ecco il post:

Come si legge nella didascalia, avere un piccolo levriero era il sogno, da anni, di Tomaso Trussardi. Un sogno finalmente realizzato. Lo scatto di Odino ha letteralmente conquistato il popolo di Instagram: un boom di likes e commenti per il post della Hunziker, ricchi di messaggi di ben venuto per il dolcissimo nuovo arrivato. Che, come abbiamo detto, si unisce agli altri due amici a quattro zampe della famiglia, i due barboncini Lilly e Leone. In seguito, un dolce scatto di Michelle con Lilly:

Il nuovo arrivato è già amatissimo da tutta la famiglia. Nelle stories, Michelle posta uno scatto di Odino con Goffredo Cerza, il fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti, che sta trascorrendo la quarantena con loro. “Mi sono innamorato!”, esclama il ragazzo, coccolando dolcemente il cucciolo.