Pomeriggio 5, l’annuncio a sorpresa in diretta: “Sto per diventare mamma”, ecco cosa è accaduto durante la puntata di oggi.

Oggi, 20 aprile 2020, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Il talk show di Barbara D’Urso è una delle poche trasmissioni che non hanno subito interruzioni a causa del Coronavirus. E, per gran parte della durata delle puntate, la conduttrice informa il pubblico sugli ultimi aggiornamenti sulla delicata emergenza sanitaria nel nostro Paese. Nella seconda parte del talk, però, Barbara affronta anche temi più ‘leggeri’, per intrattenere e distrarre i telespettatori anche in questi giorni così duri. Ed è proprio verso la fine della puntata di oggi che, in diretta a Pomeriggio 5, è arrivato un annuncio meraviglioso. Una delle opinioniste che abbiamo visto spesso in trasmissione ha comunicato a tutti di essere in dolce attesa! Scopriamo di più.

Pomeriggio 5, l’annuncio a sorpresa in diretta di Fabiana Britto: “Sto per diventare mamma”

Una notizia splendida e inaspettata, quella lanciata oggi in diretta durante la puntata di Pomeriggio 5. Nella seconda parte del talk, Barbara D’Urso si è collegata con una famosa showgirl, spesso ospite delle sue trasmissioni. Si tratta di Fabiana Britto, ex coniglietta di Playboy, che abbiamo visto molte volte come opinionista dalla D’Urso. Ebbene, dopo essere convolata a nozze, la showgirl annuncia di essere in dolce attesa. Una notizia meravigliosa, che Fabiana annuncia con gioia: “Sono mamma Barbara, sono super emozionata. Sto aspettando una creatura, sono super felice! In questo momento difficile per tutte noi incinta, esco con paura le poche volte che esco.” La showgirl racconta di non sapere ancora il sesso del bambino, che scoprirà il 27. “Sono davvero felice! Non me l’aspettavo Barbara”, annuncia Fabiana, che nei suoi progetti prossima aveva quello di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello.

Ma Barbara D’Urso non ha dubbi e risponde: “Lo so che è un anno che vuoi fare il mio Grande Fratello, ma credimi fra entrare al Gf e diventare mamma è veramente molto pi importante diventare mamma, dai retta a me!”