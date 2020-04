Sanremo 2021, Amadeus chiama Fiorello: la sua risposta

Fiorello affiancherà Amadeus nel Festival di Sanremo 2021? Il direttore artistico ha chiamato l’amico e collega, ecco la sua risposta

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è stato un autentico successo. Il direttore artistico e conduttore Amadeus è riuscito a bissare i numeri dei suoi predecessori, battendo addirittura la coppia formata da Carlo Conti e Maria De Filippi. Il conduttore ha potuto contare anche sull’appoggio importante di amici e colleghi come Rosario Fiorello e Tiziano Ferro, presenti in quasi tutte le serate. Se Ferro ha deliziato la platea e i telespettatori con la sua voce meravigliosa, Rosario come al solito è stato un autentico showman. Il prossimo anno si rinnoverà la coppia formata da Amadeus e Fiorello?

Sanremo 2021, Amadeus chiama Fiorello: la risposta dell’amico

Molto probabilmente Amadeus sarà il timone della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore, durante la scorsa puntata di Domenica In, ha rivelato: “Sono sincero, una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, sarà il primo dopo il coronavirus”. Le sue parole sembrano confermare una nuova conduzione e adesso la domanda è: chi affiancherà il conduttore e direttore artistico? Ci sarà ancora Fiorello? Dopo le parole di Amadeus a Domenica In, è arrivato anche il tweet dello showman, che ha dichiarato: “L’ho sempre detto io: Amadeus è un pazzo. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: ‘Ha sbagliato numero’ “. Risposta sarcastica di Rosario, che non perde mai il senso dell’umorismo. Lo showman ci scherza su, ma d’altronde la sua presenza all’Ariston nella settantesima edizione è stata in dubbio fino a poche ore prima dell’annuncio ufficiale. Ad oggi è molto probabile che la Rai voglia riproporre i due amici e colleghi per la prossima edizione del Festival della canzone italiana.

L’ho sempre detto io:”Amadeus è un pazzo”.

Mi ha già chiamato tre volte.

Ho fatto tre voci diverse dicendo :”Ha sbagliato numero!” #Sanremo2021 — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 20, 2020

Ad oggi, però, regna totale incertezza anche sulla messa in onda del programma. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha costretto molte reti a correre ai ripari, sospendendo alcuni programmi ed eliminando il pubblico dallo studio. Come sarà la prossima edizione del Festival? Ad oggi le ipotesi sono varie e tutte molto confusionarie.