Sara Affi Fella, scatto incantevole su Instagram: “Qualche chilo in più di felicità”, ecco la foto pubblicata dall’ex tronista, che un mese fa ha annunciato di essere incinta.

Sara Affi Fella condivide sempre tutto con i suoi followers e nelle ultime ore ha risposto anche alle loro domande sulla sua gravidanza. Come tutti sanno, infatti, l’ex discussa tronista di Uomini e Donne aspetta un bambino dal calciatore Francesco Fedato. I due convivono già da diverso tempo e stanno trascorrendo insieme anche la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, accompagnati dalla gioia del bebè che arriverà tra qualche mese. Non si sa ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Di sicuro Sara e Francesco sono felicissimi e hanno fortemente voluto questa gravidanza, come l’ex tronista ha raccontato qualche giorno fa sui social. Sempre molto aperta con i suoi fan, Sara sta condividendo molto della sua gravidanza sul suo profilo Instagram, anche se ieri ha detto che quando il piccolo nascerà lei non lo mostrerà sui social, perché sia lei che il suo compagno sono contrari. “C’è troppa gente cattiva”, ha detto la Affi Fella rispondendo alle domande dei suoi fan. Ora l’influencer ha pubblicato uno scatto davvero incantevole sui social, mostrando una leggera rotondità: “Qualche chilo in più di felicità”, ha scritto. Scopriamo insieme l’immagine che ha postato.

Sara Affi Fella, lo scatto incantevole sui social: “Qualche chilo in più di felicità”, ecco la foto pubblicata su Instagram

Sara Affi Fella è al settimo cielo da quando ha scoperto di essere incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne è nel quarto mese di gravidanza e non conosce ancora il sesso del nascituro, ma sicuramente lo condividerà con i suoi followers quando lo scoprirà. Sara infatti è sempre molto attiva e presente sui social e sta condividendo con i suoi fan ogni passo della gravidanza, raccontando anche le sue sensazoni ed emozioni. Poco fa ha pubblicato uno scatto davvero incantevole. Nella foto Sara è in primo piano e ha un trucco leggero ma elegante e una bella acconciatura che tiene ben tirati all’indietro i suoi bellissimi capelli ricci. “Con qualche chilo in più di felicità”, scrive l’ex tronista nella didascalia dello scatto, facendo riferimento alla leggerissima rotondità del suo viso.

“Non ci siamo mai sentiti così felici”, ha scritto inoltre la Affi Fella, che ha ottenuto in pochissimo tempo una pioggia di like e complimenti per la sua bellezza e il suo viso particolarmente radioso.