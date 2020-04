Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne che torna oggi, 20 aprile, con un nuovo format: arrivano già i primi scontri tra Tina e Gemma!

Oggi, 20 aprile 2020, torna Uomini e Donne in una versione inedita, adattata all’emergenza Coronavirus che sta vivendo il nostro paese ed il resto del mondo. Mancano poche ore alla messa in onda del nuovo format del programma di Maria De Filippi che non perde mai tempo per inventare cose nuove. Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria che ha imposto lo stop di molti programmi televisivi, ritorna Uomini e Donne con ‘distanziamento sociale’. Le due protagoniste, Giovanna Abate e Gemma Galgani, conosceranno i loro corteggiatori via chat, scrivendosi ed ascoltando la voce. Non potranno essere visti i volti degli uomini: solo dopo aver stabilito un’intesa, potranno vedere visivamente il corteggiatore in questione. Le due protagoniste dovranno scegliere il loro compagno basandosi solo ed unicamente sulle parole. In attesa di scoprire come sarà il nuovo format del programma, spuntano le prime anticipazioni: è già scontro tra Tina Cipollari e Gemma! Ecco cosa succederà.

Uomini e Donne, nuove anticipazioni: è già scontro tra Tina e Gemma

Oggi, lunedì 20 aprile 2020, torna in maniera inedita Uomini e Donne. Gemma e Giovanna conosceranno i loro corteggiatori via chat, a distanza. Non sarà facile capire i veri sentimenti ed i pensieri della persona con cui avranno a che fare, ma hanno deciso di provare quest’inedita esperienza anti-Coronavirus. Dalla pagina ufficiale Instagram del programma è spuntata la prima anticipazione della puntata di oggi: non poteva mancare una delle protagoniste indiscusse della trasmissione di Maria De Filippi, Tina Cipollari! Nel video pubblicato su IG si vede l’opinionista correre verso Gemma per scontrarsi: Tina raggiunge la stanza dove è posizionata la Dama del Trono Over indossando una mascherina con il volto della mummia. Comincia subito la lite furiosa tra le due donne: l’opinionista accusa Gemma di non esser ‘maturata’ durante l’isolamento domestico. I battibecchi tra le donne saranno all’ordine del giorno, come sempre. “Si prospetta una puntata molto movimentata” scrive il profilo di Uomini e Donne che lancia oggi il nuovo format del programma. Ecco il post:

Maria De Filippi, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, ha deciso di riprendere in mano il suo famoso programma che permette a giovani ed adulti di trovare l’anima gemella. Saranno conoscenze fatte di parole: ne vedremo delle belle? Non ci resta che attendere le 14.45 e collegarsi con Canale 5!